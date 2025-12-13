Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲 | 利華古遜主場出擊勝望「隆」

波盤王
更新時間：07:00 2025-12-13 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-13 HKT

穩居德甲第3的利華古遜今季主場入球能力有保證，場均 入2.3球，火力十足。加上近期火速上位的中場新星伊巴謙馬薩，近5仗正選錄1入球和3次助攻，有其在進攻線穿針引線，今仗面對近況平平的科隆，可望贏波全取3分，讓球盤主讓一球「主勝」相當穩陣。( Now 639台周日凌晨1:30直播) 馬高

中場新星馬薩大爆發 

藥廠在陣中有多個入球點，中場新星伊巴謙馬薩火速上位，更提高球隊的穿透力。這位小將自11月以來成為球隊進攻的新利器，中場加入這名活力十足的小將，令利華古遜的進攻更立體。這名阿爾及利亞新貴活動範圍極廣，積極向前傳球更助球隊撕破對方防線，錄得62次成功傳入進攻三區的數字下，傳球成功率仍高達85.4%。近5仗正選上選共交出1入球、3助攻的亮麗數據，成為中場攻守的重要一環。事實上，利華古遜的攻力在德甲名列前茅，尤其在主場更見威力，今季平均每場入2.3球，在聯賽中排名第3，創造多達44次入球機會，更高居聯賽第2，以利華古遜火力，面對四場不勝的科隆，今仗勝望壓一。


馬高推介
讓球 [-1] 主勝
半場：1:0

