英超 ｜ 拖肥近態冒升 猛將倒戈剎停「車」

愛華頓走勢相當不俗，連本身疲弱的攻力近期都有改善，表現穩步上揚。該隊有倒戈的中場達斯貝利賀爾大打爭氣波下，有力於今晚作客近況回落的車路士時可保不敗，讓球受讓半球/一球的「客勝」十分穩陣，進取者不妨小注半全場「主和」。（Now623台今晚11:00直播） - 加利李爾

客軍愛華頓雖然季初一度在聯賽榜下游徘徊，但近期表現回升，近5場聯賽贏足4場，故今輪賽前已爬升至英超第7位。拖肥季中戰績改善，皆因入球能力提升，近5仗場場有波入之餘，合共入8球，上場於主場3:0大勝諾定咸森林一役，全場11射5中分別比對手多出4次及2次，而在對方禁區內的觸球次數更達27次，比對手的12次多出超過一倍，可見愛華頓的進攻積極性和滲透力的確提高了不少。

愛華頓進攻更積極，其中最直接受惠的必定是後上殺手達斯貝利賀爾。這位今季從對手車路士來投的中場，近5場共交出3入球1助攻，腳風大順。在上場球隊3球大勝森林一役，雖然在入球名單上達斯貝利賀爾只佔一球，但實際上，球隊的第一記入球亦是憑他的燙射令對方擺烏龍所致，即使在下半場，這名中場再有一次射中柱，若非欠運可入更多。面對前東家，達斯貝利賀爾對倒戈車路士亦毫不畏懼，更表明急不及待證明自己：「我現在狀態可能是有史以來最好，所以有信心和英超任何球隊交鋒。」

車路士經常斷送領先優勢

而排第5的主隊車路士則近況有所回落，近5場1勝2和2負，期間只入6球，以藍戰士球員身價絕對不及格。上周聯賽作客般尼茅夫悶和0:0，領隊馬列斯卡賽後承認球員表現消極，豈料剛周二歐聯在領先一球下，竟被意甲排第12的阿特蘭大反勝2:1，演出毫無改善，短時間內難望有長足進步。讓球受讓半球/一球的「客勝」可作過關膽，再加上藍戰士今季在主場領先情況下，已在丟掉8分屬英超最多，進取者不妨補一注14倍的半全場「主和」，隨時有意外收穫。

加利李爾推介

讓球 [+0.5/+1] 客勝

半全場「主和」