歐霸｜防線「迪」水不漏 羅馬入球必少

足智彩球賽編號：FB0950

些路迪 VS 羅馬

Now638台周五凌晨4:00直播

推介：入球大細 [2.5] 細

羅馬今夜在歐霸盃作客蘇超些路迪。首都狼近期表現穩定，阿根廷新星馬迪亞斯索利憑入球觸覺和全面表現，今季已錄4球2助攻，成為攻擊核心，有力率隊攻陷格拉斯哥。些路迪在蘇超已失去昔日領導地位，面對實力稍勝的羅馬，策略上必然保守。以羅馬穩固防守及些路迪主場鬥志，今仗入球大細2.5球「細」的機會較高。

羅馬今季成功建基於防線。意甲場均失球僅0.5球，14場中有6場保持清白之身，防守數據居前列。近6場各賽僅失3球，足證防線穩定。主帥加斯柏連尼打造嚴密體系，門將施維拉撲救成功率達85.7%，場均3.4次撲救，為球隊提供保障。這種防守令羅馬即使作客亦能保持競爭力。

22歲的馬迪亞斯索利是今季羅馬最耀眼的新星，現時以4球成為隊中首席射手，並交出2次助攻，創造23次入球機會，展現全面進攻才華。他活動範圍廣，善於利用防線空檔，平均每90分鐘有1.4次成功盤球突破，成為進攻體系不可或缺的一員。索利逐漸取代戴巴拿，成為新領軍人物，面對些路迪防線，他的表現將是勝負關鍵。

些路迪地頭防守穩

些路迪今季表現未如理想，目前已非榜首，上場主場1:2不敵赫斯，甚至被超越。反映球隊水平下降，難再保持傳統優勢。雖然整體實力不及羅馬，但主場氣勢仍是爭勝籌碼。今季主場場均失球僅0.7球，防守尚算穩固。預料今仗入球不多，勝負或只在一球之差。馬高