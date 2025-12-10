Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜黃潛高「哥」猛進 兩波膽最值捧

波盤王
更新時間：08:00 2025-12-10 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-10 HKT

足智彩球賽編號：FB0901
維拉利爾 VS 哥本哈根
Now643台周四凌晨1:45直播
推介：波膽2:1及3:1

維拉利爾近期在西甲勢如破竹，直逼聯賽榜首，攻力和戰績均處頂峰，反觀哥本哈根在水平次一級的丹麥聯賽中表現掙扎，不論狀態和水平成為今仗分野。黃色潛艇有翼鋒尼高拉斯比比屬西甲一流的盤扭突破力和創造力支援下，應能輕鬆取勝，推介2:1及3:1兩瓣波膽。

維拉利爾的近期進攻能力急升， 近6戰入10球，均場入1.67球，這強大的火力很大程度來自尼高拉斯比比的卓越表現。根據數據網站統計，比比是全隊進攻體系中最關鍵的一人，預期入球值4.5和預期助攻值3.0均為全隊最高，球隊大多數具威脅的攻勢皆由其宰。除上述入球相關數據，比比更是撕破對手防線的利器，他在向前盤帶推進、攻入對方禁區的進攻次數和成功傳入對方禁區次數3項關鍵數據在西甲皆打入前10名，憑藉其出色的個人能力，已能在對方心臟地帶製造混亂。

比比西甲重生

面對近6場失10球、後防不穩的哥本哈根，比比的盤帶突破和射門將會是維拉利爾贏波關鍵。預計科特迪瓦翼鋒將能憑一己之力，帶領黃色潛艇在主場輕鬆擊敗對手。馬高

