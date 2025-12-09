Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯 | 紅軍內訌惡化 國米主W乘機圖利

更新時間：07:00 2025-12-09 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-09 HKT

國際米蘭射手拿達路馬天尼斯近期入球如麻，各項賽事已累積11個入球，今場歐聯於主場迎戰軍心不穩的利物浦，勢必成為客隊心腹大患。 藍黑軍團近期3連勝攻入11球之餘，後防僅失1球，霸氣盡露。 反觀利物浦近期戰績慘淡，更有球員與領隊不和的傳聞，軍心渙散。面對風雨飄搖的紅軍，國米值得看高一線，讓球平手/半球盤「主勝」信心之選。


國際米蘭今季表現極為穩定，在數據上全面反映了藍黑軍團的強勁走勢。國米現時在意甲高踞榜首，14戰攻入多達33球，火力冠絕聯賽。球隊近期的狀態更正值巔峰，在歐聯意外敗給馬德里體育會後能迅速反彈，在各項賽事中取得3連勝，共轟入11球，包括剛戰以4-0大勝意甲失球第2少的科木。而國米在這3場勝仗中僅失1球，更顯防線固若金湯。國米的強大並非只依賴前鋒，中場的哈根查漢奴古和尼高路巴列拿極具級數，而左翼衛費達歷高迪馬高更已創造了14次絕佳入球機會。加上國際米蘭在近11場歐聯以東道主身份出戰，合共贏10場，攻守兼備加主場氣勢，成為其今仗爭勝的最大本錢。 

神鋒拿達路效率驚人

作為國際米蘭的隊長和首席射手，拿達路馬天尼斯今季的表現達致世界級水平，是球隊當之無愧的進攻核心。這名阿根廷國腳在各項賽事中已為球隊射入11球，證明了其穩定的入球能力。特別在歐聯賽場，他在過去5次坐鎮聖西路主場皆取得入球，歐戰主場腳風之順，足以讓任何對手膽寒。數據更顯示了其戰術重要性，馬天尼斯不僅是一名終結者，更是球隊進攻的支點，其在「對手禁區內接應進攻次數」高達43次，位列意甲第一，而在「進攻三區內接應次數」亦以100次稱雄，說明其極善於在危險地帶尋找機會，為球隊的進攻體系提供了源源不絕的威脅，其全面的技術和戰術作用，使他成為左右今場比賽勝負的關鍵。 


利物浦現時深陷混亂與危機，狀態和士氣均跌入谷底，近6場戰僅錄得1勝，共狂失11球，後防可謂錯漏百出。最近2場聯賽對新特蘭和列斯聯，紅軍均在領先下被逼和。更衣室問題更是雪上加霜，據英國媒體報導，首席球星穆罕默德沙拿因不滿領隊阿恩施洛，雙方關係已惡化至冰點，內訌定必對軍心造成致命打擊，今仗作客實在難以看好。 


讓球 [0/-0.5]主勝
國際米蘭 2:1 利物浦
半場：1:0
Now643台周三凌晨4:00直播

