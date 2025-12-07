意甲｜攻力意甲第2 博洛尼亞「客勝」有着「素」

足智彩球賽編號：FB0792

拉素 VS 博洛尼亞

Now 638台周一凌晨1:00直播

推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

連續兩場硬撼AC米蘭拉素兵疲將乏，今晚在聯賽縱有主場之利下出戰博洛尼亞仍難言有任何把握。客軍博洛尼亞今季表現出色，近況強勁，目前在聯賽中排名第6，其位列意甲第2的進攻火力兇猛，均場攻入1.7球，有足夠贏波條件。翼鋒柯蘇連尼個人能力和入球觸覺優秀，勢必為拉素防線帶來巨大威脅。推介讓球受讓平手/半球的「客勝」。

博洛尼亞的強勁實力足夠的數據支持，球隊今季創造了30次黃金機會，僅比AC米蘭少3次，足證其製造入球威脅的能力。 而且，博洛尼亞在過去10場比賽中贏了6場，場均攻入2.1球，整體狀態明顯在主隊之上。

擅長左腳的右翼柯蘇連尼，是博洛尼亞的金牌殺手，這名28歲的意大利國腳今季已攻入5球，是隊中首席射手。 他的預期入球值高達4.1，此外，柯蘇連尼場均射門3.4次，其中1.5次命中目標，反映其射門質素極高，把握力驚人，加上非常善於無球跑動，尋找對方防線的漏洞，經常勝為球隊的勝負關鍵人物。

相反，主場出戰的拉素一周內連續在聯賽及意大利盃兩度火併榜首的AC米蘭，體力消耗巨大，本身板凳深度不足，體能成為今仗最大疑問，讓球受讓平手/半球的「客勝」絕對值得一捧。馬高