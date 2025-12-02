Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜中場大腦腳風順 愛華頓「大」得起

波盤王
更新時間：08:00 2025-12-02 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-02 HKT

足智彩球賽編號：FB0521
般尼茅夫 VS 愛華頓
Now624台周三凌晨3:30直播
推介：入球大細 [2.5] 大

雖然客隊愛華頓中場大腦達斯貝利賀爾近期表現出色，有他在中場的串聯和創造力，可能會成為今仗勝負關鍵。然而，愛華頓上仗狂失4球，與主隊般尼茅夫近期防守表現皆不穩定，兩隊今晚深夜正面交鋒時極可能造成大手交易，總入球數有很大機會超過3球。

作客的愛華頓上仗在主場以1:4慘敗紐卡素腳下，反映出防線不穩的問題。可幸是拖肥近期的作客表現回升，包括之前在奧脫福球場擊敗曼聯，近兩場作客賽事均能保不敗。愛華頓中場達斯貝利賀爾的發揮將是拖肥爭勝關鍵，這名英格蘭中場今季已交出2個入球和2次助攻，在進攻端展現出極高的效率。其跑動、傳球和創造機會的能力，將為愛華頓的鋒線提供重要支援。

主隊般尼茅夫近期同樣狀態起伏不定，上場在領先2球的情況下，最終被新特蘭以3:2反勝，對球隊士氣打擊甚大。在近6場比賽中，總共與對手合共製造25個入球，大開大合。兩隊防守問題明顯，般尼茅夫縱有主場之利，但愛華頓在達斯貝利賀爾的帶領下可提供更銳利的進攻，對攻格局已成，今仗有望上演入球騷，入球大細2.5球的「大」屬合理之選。馬高

