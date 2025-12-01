意甲｜博洛尼亞極勇 「納」齊兩大波膽

足智彩球賽編號：FB0422

博洛尼亞 VS 克雷莫納

Now638台周二凌晨3:45直播

推介：波膽2:1 & 3:1

博洛尼亞近況大勇，而且今季已展示過如何輾壓升班馬，遇弱旅絕不留手。該隊有射門慾極強的柯蘇連尼充當邊路發電機下，勢於今晚意甲獨腳戲主場擊敗神奇不再的克雷莫納，惟客軍門前把握力有一定功架可望破蛋，可捧齊波膽2:1及3:1。

本輪前排意甲第5的主隊博洛尼亞，雖然要同時聯賽及歐霸兩條戰線，不過球隊卻越戰越勇，最近12場各賽造出7勝5和的不敗戰績，氣勢一時無兩。

博洛尼亞的穩定攻力是其搶分撒手鐧，除攻入21球屬本輪前意甲第2多外，近3場更悉數全勝，且每場都以最少兩球的分差擊敗對手，當中除衛冕冠軍拿玻里是其手下敗將外，上周四收起部分主力下，仍能在歐霸4:1大勝薩爾斯堡，全場共作出30射門、14中目標及創造8次黃金機會，攻力強得令人咋舌。

博洛尼亞坐擁如此強勁攻力，面對一心縮後的對手自然肆無忌憚，10月主場已在大半場多打一人下以4:0蹂躪升班馬比薩SC，更將對手射門壓至只有2次，意大利國腳翼鋒柯蘇連尼在該仗半場退下火線，不但收穫1個入球，更作出4次攻門並有1次中柱，只踢45分鐘便有如此威脅，今場主場再對升班馬，博洛尼亞及柯蘇連尼均沒有留手的理由。

華迪有一定入球能力

至於客軍克雷莫納雖排第11，不過聯賽已連敗3場，最傷的是月初的升班馬大戰中以0:1敗走比薩SC。再者，克雷莫納在聯賽的預期入球值11、對方禁區內觸球154次、場均成功傳中3.2次及場均成功前場逼搶1.3次，4項與進攻或組織有關的數據全排意甲尾3之內，球隊幾乎只有穩守突擊一招。猶幸38歲的老牌射手占美華迪近5場共入2球，加上與另一前西維爾名將的好波之人法蘭高華斯基斯逐漸建立默契，今場有力破蛋，一於以波膽2:1及3:1作對碰。加利李爾