英超｜盤路有「頓」悟  寧捧紐卡素客W

足智彩球賽編號：FB0302

愛華頓 VS 紐卡素

Now621、611台周日凌晨1:30直播

推介：主客和客勝

在各項賽事作客4連敗兼且在季內聯賽作客未贏過的紐卡素，今晚出征葛迪遜公園對愛華頓時，足智彩開出讓球平手盤兼「客勝」低水，似乎極為看好喜鵲能在今仗至少保不敗。紐卡素近期每仗皆有入球，進攻力穩定，加上後防有撲救成功率高達75.0%的英格蘭門將尼克普比作定海神針，今仗面對鋒線無力，把握力差主隊愛華頓，不如冷敲主客和客勝。

雖然紐卡素的全場緊逼往往令對手窒息，但數據上似乎只在主場才有此威力，在近10場賽事中，紐卡素作東的6戰全勝，4次作客則全敗，數據極端。單計聯賽，紐卡素作客績只得3和3負，今仗遠征排名和得分皆略優的愛華頓理應下風，惟足智彩開出平手「客勝」低水的盤口，有明顯鬼盤之嫌。

喜鵲今仗卻有極佳條件出冷，球隊防線在多項數據上均名列前茅，門將尼克普比的撲救成功率75%更在所有英超門將中位居次席，對手每4次命中目標，他就能成功化解3次。考慮到愛華頓鋒線把握力差，尤其場均3次中框攻門僅排英超尾3，明顯只開花不結果，以普比的穩定性，足成球隊贏波的關鍵。加上紐卡素已連續15場有波入，只要能保持不失，勝望極高，有2.32倍的主客和客勝十分值博。馬高