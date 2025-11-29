Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜盤路有「頓」悟  寧捧紐卡素客W

波盤王
更新時間：19:37 2025-11-29 HKT
發佈時間：19:37 2025-11-29 HKT

足智彩球賽編號：FB0302
愛華頓 VS 紐卡素
Now621、611台周日凌晨1:30直播
推介：主客和客勝

在各項賽事作客4連敗兼且在季內聯賽作客未贏過的紐卡素，今晚出征葛迪遜公園對愛華頓時，足智彩開出讓球平手盤兼「客勝」低水，似乎極為看好喜鵲能在今仗至少保不敗。紐卡素近期每仗皆有入球，進攻力穩定，加上後防有撲救成功率高達75.0%的英格蘭門將尼克普比作定海神針，今仗面對鋒線無力，把握力差主隊愛華頓，不如冷敲主客和客勝。

雖然紐卡素的全場緊逼往往令對手窒息，但數據上似乎只在主場才有此威力，在近10場賽事中，紐卡素作東的6戰全勝，4次作客則全敗，數據極端。單計聯賽，紐卡素作客績只得3和3負，今仗遠征排名和得分皆略優的愛華頓理應下風，惟足智彩開出平手「客勝」低水的盤口，有明顯鬼盤之嫌。

喜鵲今仗卻有極佳條件出冷，球隊防線在多項數據上均名列前茅，門將尼克普比的撲救成功率75%更在所有英超門將中位居次席，對手每4次命中目標，他就能成功化解3次。考慮到愛華頓鋒線把握力差，尤其場均3次中框攻門僅排英超尾3，明顯只開花不結果，以普比的穩定性，足成球隊贏波的關鍵。加上紐卡素已連續15場有波入，只要能保持不失，勝望極高，有2.32倍的主客和客勝十分值博。馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
21小時前
02:28
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至128死83傷 150人仍失聯 44死者遺體有待辨認
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛
大埔宏福苑五級火｜困濃煙密佈單位不離不棄 印傭守護婆婆拍片求救 網民：好心痛｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
全城哀悼「歡樂不再」！ 《歡樂滿東華》今晚改辦《善心滿東華》捐款熱線籌得善款全數支援宏福苑火災災民
影視圈
4小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
大埔宏福苑五級火｜消防處副處長陳慶勇被封「香港之子」  英文流利簡報有條不紊  會考8A1B真學霸
影視圈
3小時前
大埔宏福苑五級火︳救恩書院學生不幸離世 學校啟動危機處理機制取消考試
親子
6小時前
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
大埔宏福苑五級火｜生日前夕遭逢巨變 DSE考生憶逃生路5分鐘被火吞噬 難捨同校生火海中離世
社會
4小時前
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
劉松仁大量家庭照曝光 罕有剖白複雜家世：我爸爸有兩個老婆 曾對媽媽心生怨恨
影視圈
11小時前
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契
大埔宏福苑五級火｜街頭路人近日多穿素色衫 市民心水清發現 網民感動：香港人默契｜Juicy叮
時事熱話
4小時前