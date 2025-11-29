英超｜賓福特主場夠惡 兩波膽勢必「尼」料

足智彩球賽編號：FB0303

賓福特 VS 般尼

Now623台今晚11:00直播

推介：波膽2:0及2:1

賓福特今季主場表現穩健，令不少對手聞風喪膽。除了傳統戰術部署，後衛米高卡約迪的手榴彈界外球更成為致命武器，隨時撕破般尼密集防線，是決定勝負的關鍵。讓球盤一球/球半稍嫌風險，反而以波膽2:0及2:1作對碰，信心更足。

賽前排英超第16的賓福特，今季主場戰績出色，6戰錄得4勝1和1負，合共豪取13分，攻守表現可靠，場均入球1.67個，火力亦頗有保證。雖然聯賽場均控球率僅42.5%及傳球成功率只有77.7%，數據不算突出，但正好反映其戰術執行力強的務實風格。球隊強調高效率反擊及死球威脅，今季已有4球來自反擊，又有4球來自12碼，兩項數據皆冠絕英超，近況穩定加上主場威力，戰鬥力不容小覷。

手榴彈次數屬英超最多

長界外球手榴彈戰術在英超全面復興，賓福特更是潮流尖端，至今已擲出47枚手榴彈，屬全聯賽最多。陣中的意大利後衞卡約迪更是專家，英超前15名最遠界外球紀錄中，他一人已獨佔7席，其中對富咸一役更擲出驚人38.52米。卡約迪憑此絕活屢次助攻隊友，直接威脅對手心臟地帶，製造混亂甚至入球，成為撕破密集防線的致命武器。

般尼作客蟲積弱難返

般尼今季表現令人失望，身處英超尾2的降班區，近期又已錄得3連敗。作客戰績更慘淡，8戰僅得1勝1和6負，攻入僅5球卻失18球，失球數字更在英超20隊中敬陪末席。今仗面對主場硬淨兼有手榴彈戰術加持的賓福特，般尼勢難招架。今場讓球盤主隊未必讓得起一球/球半，不如捧有6.3及6.8倍的波膽2:0及2:1更為值博。馬高