歐霸｜以超二哥夠淡定 面對里昂無有怕

波盤王
更新時間：18:30 2025-11-27 HKT
發佈時間：18:30 2025-11-27 HKT

足智彩球賽編號：FB0231
特拉維夫馬卡比 VS 里昂
香港時間周五凌晨4:00開賽
推介：讓球 [+0.5/+1] 主勝

特拉維夫馬卡比雖然分組賽至今僅得1分，但表現並非一無是處，加上中場新星基斯甸比歷近仗表現沉着冷靜，勢可領軍於今晚歐霸主場迎戰里昂時力保不敗，讓球盤開出主隊受讓半球/一球的「主勝」合情合理，過關一流。

以超二哥特拉維夫馬卡比雖然歐霸僅排尾3，上輪作客阿士東維拉亦以0:2落敗，但全場仍錄得4次射門及xG值達1.10，並非完全被壓制。球隊近5場各賽錄得2勝1和2負共入7球，火力尚算穩定。陣中24歲的防守中場基斯甸比歷表現穩健，這位塞爾維亞國腳歐霸上陣兩場作出場均4次成功攔截及7.5次成功爭奪，而4次長傳亦悉數準確交予隊友，足證防守積極性十足之餘，更有力為球隊減壓，甚至策動反擊。

而客軍里昂則直落5場各賽僅錄3和2負的不勝劣績，包括剛輪法甲0:0悶和包尾大幡歐塞爾，及上輪歐霸作客0:2不敵貝迪斯，聯賽已跌到第7位，歸根究底夏窗放走太多重心，既有充滿經驗的名將如拿卡迪錫及尼曼查馬迪，又有當打的門將盧卡斯佩利轉投列斯聯等，補充球員又未有同等級數令攻守驟然失色。走勢差又要作客讓球乃大忌，一於以「主勝」作過關膽。加利李爾
 

