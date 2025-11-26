歐聯｜打吡英雄再出擊 阿仙奴攻無不「黑」

足智彩球賽編號：FB0179

阿仙奴 VS 拜仁慕尼黑

Now643台周四凌晨4:00直播

推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

阿仙奴主場防守滴水不漏，加上連場大戰遇神殺神，銳不可當。該隊有球迷新寵伊比爾治伊斯強勢領軍下，勢必今晚歐聯榜首大戰中力克主將缺陣的拜仁慕尼黑，讓球開出讓平手/半球的「主勝」合情合理，可放心捧。

主隊阿仙奴今季歐聯4戰全勝排次席，期間共入11球未失一球，防守數據冠絕36隊。今季領隊阿迪達戰術有適當變化，不時有高位逼搶與快速轉換，令球隊攻守更趨完善，英超近5場亦錄得4勝1和，季初氣勢一時無兩。中場核心伊比爾治伊斯更是狀態大勇，剛輪大勝熱刺4:1一役更連中三元，旋即成北倫敦打吡英雄，其突破力與創造力能提供源源不絕的進攻火花，有助提升阿仙奴進攻層次。

拜仁主將停賽

而排榜首的客隊拜仁慕尼黑雖屬德甲一哥，但仍有隱憂，先有各賽交出11球5助攻的路易斯迪亞斯今場停賽缺陣，側擊力肯定削弱，其次是防線專注度不足，近仗雖大勝費賴堡，卻短時間連失兩球，以致近3場場場有失球共失5球，今場恐難全身而退。讓球開出主隊僅讓平手/半球，「主勝」屬合理之選。加利李爾