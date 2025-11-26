Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜打吡英雄再出擊 阿仙奴攻無不「黑」

波盤王
更新時間：08:00 2025-11-26 HKT
發佈時間：08:00 2025-11-26 HKT

足智彩球賽編號：FB0179
阿仙奴 VS 拜仁慕尼黑
Now643台周四凌晨4:00直播
推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

阿仙奴主場防守滴水不漏，加上連場大戰遇神殺神，銳不可當。該隊有球迷新寵伊比爾治伊斯強勢領軍下，勢必今晚歐聯榜首大戰中力克主將缺陣的拜仁慕尼黑，讓球開出讓平手/半球的「主勝」合情合理，可放心捧。

主隊阿仙奴今季歐聯4戰全勝排次席，期間共入11球未失一球，防守數據冠絕36隊。今季領隊阿迪達戰術有適當變化，不時有高位逼搶與快速轉換，令球隊攻守更趨完善，英超近5場亦錄得4勝1和，季初氣勢一時無兩。中場核心伊比爾治伊斯更是狀態大勇，剛輪大勝熱刺4:1一役更連中三元，旋即成北倫敦打吡英雄，其突破力與創造力能提供源源不絕的進攻火花，有助提升阿仙奴進攻層次。

拜仁主將停賽

而排榜首的客隊拜仁慕尼黑雖屬德甲一哥，但仍有隱憂，先有各賽交出11球5助攻的路易斯迪亞斯今場停賽缺陣，側擊力肯定削弱，其次是防線專注度不足，近仗雖大勝費賴堡，卻短時間連失兩球，以致近3場場場有失球共失5球，今場恐難全身而退。讓球開出主隊僅讓平手/半球，「主勝」屬合理之選。加利李爾

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
2小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前