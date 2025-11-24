英超｜對手周一魔咒纏身 曼聯必食「拖肥」

足智彩球賽編號：FB9899

曼聯 VS 愛華頓

Now 621、611台周二凌晨4:00直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝

周一深夜上演的英超獨腳戲，將由曼聯在主場奧脫福迎戰到訪的愛華頓。今場比賽適逢紅魔主帥艾摩廉領軍出戰一周年的大日子，希望用一場勝利作為賀禮。曼聯近期在奧脫福的表現脫胎換骨，一洗早前頹風，錄得主場4連勝，射手麥比奧莫近4場入4球，腳風大順下有權在剋星身上破魔咒。讓球盤半球/一球「主勝」機會高唱。

曼聯近期的主場表現迎來強勢反彈，已連續4場在奧脫福全取3分，這比起他們此前13場主場比賽加起來的勝仗（3場）還要多，可見球隊的主場威力已全面復甦。紅魔今季往往能迅速入局，上半場共攻入11球，為英超之冠，其防線在開賽初段亦相當穩固，半場僅失4球。更重要的是，球隊展現出驚人的韌性，近兩仗對陣諾定咸森林及熱刺，均在落後下扳平，力保不敗。他們亦非常擅長在比賽末段發力，近4場聯賽中有3場在80分鐘或之後攻入改變賽果的入球，後勁凌厲。充滿鬥志的曼聯，在主場的勝望無疑高唱入雲，有極大機會以一場勝利，為主帥艾摩廉，送上領軍出戰一周年的禮物。

曼聯的進攻方面的改善，不得不提狀態火熱的首席射手麥比奧莫。這位喀麥隆前鋒是艾摩廉麾下不可或缺的攻擊核心，今季在聯賽已貢獻5個入球及1次助攻，直接參與全隊6個入球，效率驚人。在上一場對熱刺的激戰中，亦是憑藉他的入球為球隊首開紀錄，其重要性不言而喻。不過，麥比奧莫正遇上其職業生涯的剋星，他過往曾8次在英超賽場面對愛華頓，但竟然從未取得過入球或助攻。今仗正值球隊強勢，加上本身腳風正順，絕對是打破個人宿命的最佳時機，且看他能否攻破魔咒，帶領紅魔旗開得勝。

拖肥輪換有限添壓力

至於客隊愛華頓，近期表現只屬平平，雖然上仗擊敗富咸止跌，但球隊缺點依然明顯。他們極不擅長在周一作賽，近9場周一晚的聯賽未嘗一勝，作客的「周一魔咒」更是持續多年。此外，「拖肥糖」的後防並不穩固，近6場比賽中有5場均有失球。領隊莫耶斯面對舊主往績差劣，加上輪換選擇有限，今仗作客奧脫福實在難以看好。馬高