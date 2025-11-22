Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜麥湯狀態「大」勇 拿玻里勢奏凱

波盤王
更新時間：08:00 2025-11-22 HKT
發佈時間：08:00 2025-11-22 HKT

足智彩球賽編號：FB9958
拿玻里 VS 阿特蘭大
Now638台周日凌晨3:45直播
推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

拿玻里主場保持不敗，即使近況平平但始終有一定實力，不能輕視。有後上殺手麥湯文尼隨時殺對手一個措手不及下，主場有力擊敗內部矛盾未解的阿特蘭大，讓球開出主隊讓平手/半球實屬筍盤，「主勝」萬勿錯過。

本輪前排意甲第4的拿玻里，今季各賽主場錄5勝2和仍未嘗敗績，地頭戰績硬淨。雖然拿玻里攻防數據並非意甲頂級，加上對上3場各賽全食白果，火力令人懷疑。不過拿玻里有中場麥湯文尼作精神領袖，勢可領軍更上一層樓，皆因這位28歲中場剛周代表蘇格蘭的世界盃外圍賽中，以一記精彩倒掛金球在對匈牙利一役先開紀錄，技驚四座，最終助國家隊3:2贏波殺入決賽周，如此狀態勢可為球隊在爭持局中脫穎而出。

阿特蘭大則只排第13，今季表現大幅走樣，導致祖歷黯然下台，不過隊內氣氛依然成疑。前鋒盧卡文本在暑假已要求離隊，在月初1:0贏馬賽一役又對祖歷表現不敬，有此離心球員在陣，對更衣室或持續造成負面影響。即使新帥柏拿甸奴已經上任，但球員心態未必完全配合，隊內矛盾令阿特蘭大難在強敵主場取分。加利李爾

