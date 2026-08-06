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坊間「影子實習」課程 劉澤星：與醫學院無關

飲食
更新時間：07:45 2026-08-06 HKT
發佈時間：07:45 2026-08-06 HKT

醫學院收生向來競爭激烈，近年有機構以收費不菲的「醫學臨床實習計劃」招徠，聲稱可安排中學生跟隨資深醫生參與「影子實習」，完成者可獲認證，有助申請入讀醫學院。香港大學醫學院院長劉澤星指這類「影子實習」與醫學院無關，又指校方亦提供類似的暑期實習機會，惟參加者不代表報讀有額外優勢。

澄清不增入讀機會

劉澤星指，港大醫學院歡迎學生了解醫學院教學模式，或到作為教學醫院的瑪麗醫院，觀察醫護人員的工作，醫學院每年均設有暑期課程，讓準學生們了解醫院運作，但強調學生參加這些「影子實習」活動不代表增加入讀機會，「這些『影子實習』的收費亦十分昂貴，不要以為付了這筆錢就能入到（醫學院）。」

延伸閱讀︰JUPAS放榜︱港大醫學院錄取184文憑試考生 當中28人修讀「傑出醫科學人」

助理院長（入學事務—臨床科學課程）關日康亦補充，港大醫學院與瑪麗醫院合作多年，為學生安排相關實習或體驗，例如矯形及創傷外科學系的暑期課程提供打石膏、巡房等機會，最主要是學生體驗過後自行決定是否從醫。不過他坦言，坊間「影子實習」活動並非醫學院的管轄範圍，難以規管。

校長張翔日前宣布2028年約滿後離任，對於記者問及決定突然、對醫學院影響，以至考慮出任校長等提問，身兼暫任副校長（健康）的劉澤星未正面回應，僅強調醫學院一直希望做到最好，「除了希望我們將來的醫科生，或醫學院內其他學生做得好，我們亦很希望香港大學做得好」。

記者 歐文瀚

延伸閱讀︰東華學院誤發取錄電郵涉1.1萬學生 校方致歉 籲毋須理會早上電郵

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