60歲有份！大快活長者優惠 8.5起一連七日即減$6  持「快活關愛長者咭」全日適用

著名連鎖快餐店大快活一直以多元化的地道港式餐飲深受大眾歡迎，其親民的價格與舒適的用餐環境更成為不少老友記的日常飯堂。為回饋長者對品牌的支持，大快活於這個炎熱夏日送上窩心驚喜，推出最新的長者專屬餐飲推廣！由2026年8月5日起，老友記只需憑指定長者咭惠顧，即可享單筆消費減$6的現金折扣，以超值價錢品嚐熱辣辣的豐富美食。

大快活長者專屬餐飲優惠！８月５日起全日惠顧即減$6

大快活長者專屬餐飲優惠！８月５日起全日惠顧即減$6

夏日炎炎，不少長者都喜歡到冷氣開放的快餐店與三五知己相聚，享用舒適的一餐。大快活的餐單選擇極為豐富，從早市的香滑即磨咖啡配經典西式早餐，到午市深受食客推崇的招牌阿活咖喱牛腩飯、惹味菠蘿咕嚕肉，再到下午茶的香脆炸雞脾及西多士，款款都是令人食指大動的地道滋味。

今次推出的「快活關愛長者咭」專屬優惠，最大賣點在於打破了時段的限制。長者無論是想在清晨吃一份豐富營養的早餐，還是下午茶時段想吃點輕盈小食，只要在結帳時出示該咭，單一發票即可輕鬆獲享減免$6的現金折扣。

全面支援點餐機！長者點餐方便快捷

隨著科技日益普及，香港各大連鎖餐廳均全面引入自助點餐系統，大快活亦緊貼數碼化步伐。為了讓長者能與時並進，並享受更流暢、無需長時間站立等候的點餐體驗，現時大快活店內的自助點餐機已全面支援「快活關愛長者咭」。

老友記在輕觸式屏幕上慢慢挑選好心水美食後，只需按照系統清晰的指示，掃描或確認其長者咭，系統便會自動於總額中扣減$6的優惠金額。

大快活長者優惠詳情：

優惠推廣期限： 2026年8月5日至2026年8月11日

優惠詳情： 於任何時段惠顧，憑單一發票計算即減$6。

享用資格： 結帳時必須出示有效的「快活關愛長者咭」。

注意事項及條款： 此長者折扣以單一發票計算，並且不可與餐廳內其他優惠同時使用（當中包括：阿活爆抵價系列、晚市小菜二人餐等推廣）；此外，優惠亦不適用於購買任何零售產品或烘焙產品。

資料來源：大快活 Fairwood

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