OK便利店長者優惠！樂悠咭專屬折扣 鮮奶/豆乳/食品即減高達$2

OK便利店長者優惠｜Circle K 便利店作為香港最具規模的連鎖便利店網絡之一，是社區生活中不可或缺的一部分。為了回饋社會及關顧長者需要，OK便利店今期特別推出了專為「樂悠咭」持有人而設的超值驚喜推廣優惠。由即日起，顧客只需帶著樂悠咭到各大 ＯK 門市購物，即可在購買指定人氣早餐食品、健康飲品及保健養生產品時，享受立減折扣。例如購買高營養的大容量鮮奶直接減$2，讓各位長者在日常生活中慳得更多，買得更精明！

Circle K 便利店樂悠咭折扣優惠 鮮奶/豆乳/麵包立減

在這項樂悠咭專屬推廣中，Circle K 精心挑選了多款適合長者日常所需的食品和飲品，推出優惠升級。首先在烘焙食品方面，Circle K 備受好評的自家品牌酸種吐司、各款厚切吐司以及傳統方包，其口感鬆軟且帶有獨特麥香，非常適合搭配各種果醬或熱飲食用。現在長者憑咭購買這些烘焙產品即可即時減$1，絕對是準備健康便捷早餐的理想優質選擇。

在飲品選擇上，是次優惠同樣豐富且照顧到不同人士的健康需求。喜歡濃郁豆香及植物蛋白的顧客，不容錯過道地生豆乳（500毫升樽裝）；而需要為身體日常補充豐富鈣質及蛋白質的人士，則可選購大容量（946毫升）的優質鮮奶、高鈣牛奶或香濃朱古力牛奶飲品。這兩大類熱門飲品現時均享有減$2的專屬優惠。此外，有助維持腸道微生態平衡及促進腸胃健康的益力多系列（包括原味及LT低糖高纖6支裝），亦在此次推廣中提供減$1的折扣，幫助長者輕鬆維持日常腸道健康。

針對天氣轉變或乾燥季節帶來的喉嚨不適，Circle K 亦貼心地將馬百良秋梨潤喉蜜便利裝（72ML，一盒4包裝）納入減價名單。這款產品能有效滋潤喉部、清熱化痰，現憑樂悠咭購買同樣可享立減$2的專屬優惠，小巧包裝非常方便隨身攜帶飲用。

OK便利店樂悠咭長者推廣優惠詳情

優惠期限： 即日起至本年度12月31日止

指定產品優惠詳情： Circle K 酸種吐司 / 吐司 / 方包【立減 $1】 道地生豆乳（500毫升樽裝）【立減 $2】 鮮奶 / 高鈣 / 朱古力牛奶飲品（946毫升）【立減 $2】 益力多原味 / LT低糖高纖（6支裝）【立減 $1】 馬百良秋梨潤喉蜜便利裝 72ML (4包裝)【立減 $2】

指定付款方式： 顧客必須於結賬時憑有效之「樂悠咭」進行付款，方可享有上述指定折扣優惠。

條款及細則： 是次樂悠咭專屬優惠不可與店內其他推廣優惠同時疊加使用。所有的推廣活動及折扣優惠均受 Circle K 便利店的相關條款及細則約束。如有任何爭議，商家保留最終決定權。

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