美食博覽2026｜8.13開鑼！5大主題區必買筍貨攻略：$1鮑魚/芫荽燒賣/辛辣麵/波堤冬甩 千層撻買1送1

美食博覽2026｜由香港貿易發展局（貿發局）主辦的一年一度夏日盛事——美食博覽2026將於 8 月 13 日（星期四）在灣仔香港會議展覽中心盛大開鑼！今年展覽以全新主題 「Live Well．Stay Well」 亮相，續設5大主題區並引進多款環球話題美食與創新產品，包括由新加坡經典斑蘭蛋糕、泰國鮮製冬甩，到蘑菇 Gelato 及普洱咖啡茶應有盡有。《星島頭條》記者率先預覽5大主題區，整理必買筍貨攻略，包括$1/10粒芫荽燒賣、$1波堤冬甩、$1鮑魚、$9 野生深海花膠筒、千層撻買一送一等，即睇下文了解！

美食博覽2026｜8.13開鑼！率先預覽5大主題區必買筍貨

1. $1必搶優惠

壽桃牌：$1/盒鮑魚雞湯味淮山麵（1E-A02）

安記海味：$1玩飛天鮑魚遊戲（1D-C10）

魚陣營：咖喱粗醬$1，於8月13至15日14:30-16:30，每日20個名額（1A-B12）

清漉：$1清漉湯套裝含8包湯包（價值$495），每日首8名（3B-F06）

廣昌隆臘味：$1玩「廣昌隆閃電臘搶手」遊戲，贏走臘腸（1A-E28）

高格行有限公司：首30名$1船麵（1C-D28）

迪斯高國際有限公司：本地咖啡品牌LAFARED咖啡精品掛耳咖啡$1/3包，每日限定10份；馬來西亞人氣果汁和有氣蜜糖水$1/7罐，每日限定20份（1D-B27）

尚品：$1尚品燕窩銀耳露、尚品燕窩黑米露各個優惠指定日子推出，每日上午10時開售，限量10份（1A-C22）

繁星燒烤：$1蒜蓉BBQ雞翼（1B-A32）

冠華食品：$1釣零食計分，最高分可獲67包韓式風味黑芝麻杏仁齋雞粒（1D-A33）

合泰海產：每日早上10時、晚上6時，首10名$1搶購罐頭鮑魚（1C-D02）

業昌食品：$1順德鯪魚餅每日限量60盒（1A-B27）

佳富高：首日$1搶購農心韓國版辛辣麵(禮盒），限首10名消費者

香記咖啡：$1咖啡掛耳包（1B-C14）

煙韌市集：$1 優惠（ A11-A20, B17 及 B19號）

$1 / 10粒芫荽燒賣： 九記食品廠推出話題十足的芫荽燒賣，每日限量 20 件，只需 $1 即可買到 10 粒！

$1 換購波堤冬甩： 人氣甜品店 Donut Demo 推出凡購買任何正價產品，即可加 $1 換購原價高達 $30 的自選波堤冬甩（每日限量 30 件）。

2. 其他必搶荀貨

日清：販賣機發光痛袋$150含9個杯麵及一盒可可脆派（1C-B02）

五豐行：$99購物車包20款日常實用食品，全場限量30架；身份證優惠有7、5 字即可免費領取禮物（1D-B02）

煙韌市集（A11-A20, B17 及 B19號）：

滑嘟嘟：手工鮮奶麻糬系列（含杜拜開心果朱古力、芋泥肉鬆等口味）每日限量 20 份買一送一。

均香餅家：極品貓山王糯米糍每日限量 50 份買一送一。

麻糬鳥：IG 爆紅片片麻糬每日首 20 位顧客享指定口味買一送一

理想餅店 & 華爾登餅店：酸種千層撻（限量 50 份）及大雜錦曲奇餅（限量 30 份）亦設有買一送一優惠

尚品：$9回味紅燒一口鮑魚、尚品花膠原貝海底椰養顏即飲湯、野生深海花膠筒，各個優惠指定日子推出，每日上午10時開售，限量10份。$399至尊花膠鮑魚車每日限量10部；$99零食福袋每日限量10套（1A-C22）

美心西餅：推出麻辣月餅、杜拜朱古力月餅，以及月餅公仔盲盒，另外買滿$500，可參加抽獎贏取999.9足金「美心流心月餅」。（1C-C02）

3. 環球潮流美食：新加坡經典斑蘭蛋糕＋泰國人氣手工冬甩

美食博覽今年引進多款話題美食，包括新加坡經典品牌的斑蘭戚風蛋糕，以及泰國人氣每日鮮製的手工冬甩。此外，更有創意十足的蘑菇提取物研發 Gelato，以及傳統與創新碰撞的普洱咖啡茶，滿足一眾前衛饕客的味蕾！

4. 煙韌主題市集

香港人對「煙韌」口感情有獨鍾，今年美食博覽 Hall 3B 特別引入由港集籌辦的全港首個「煙韌市集」（展位 A11-A20, B17, B19），集結十多個 100% 香港製造的優秀品牌，陣容極之龐大，當中包括三大糯米糍名店同場較量，分別有九龍區深水埗老字號「均香餅家」、新界大埔名物客家手工糍粑「滑嘟嘟」，以及港島灣仔名店「甜入心」，三大名店破天荒同場展出，帶來皮薄餡靚的手工糯米糍及創新麻糬甜品！另外亦帶來不少震撼優惠，包括：

震撼 $1 優惠激抵搶購：

$1 / 10粒芫荽燒賣： 九記食品廠推出話題十足的芫荽燒賣，每日限量 20 件，只需 $1 即可買到 10 粒！

$1 換購波堤冬甩： 人氣甜品店 Donut Demo 推出凡購買任何正價產品，即可加 $1 換購原價高達 $30 的自選波堤冬甩（每日限量 30 件）。

限定買一送一搶購攻略：

滑嘟嘟：手工鮮奶麻糬系列（含杜拜開心果朱古力、芋泥肉鬆等口味）每日限量 20 份買一送一。

均香餅家：極品貓山王糯米糍每日限量 50 份買一送一。

麻糬鳥：IG 爆紅片片麻糬每日首 20 位顧客享指定口味買一送一。

理想餅店 & 華爾登餅店：酸種千層撻（限量 50 份）及大雜錦曲奇餅（限量 30 份）亦設有買一送一優惠！

家電．家居．博覽、國際茶展同步舉行 一張門票通行

除了美食博覽，今年亦同步舉行美與健生活博覽、家電．家居．博覽、美食商貿博覽及香港國際茶展，加上國際現代化中醫藥及健康產品會議，集商貿採購、公眾消費、茗茶文化、健康美容、家居科技及中醫藥專業交流於一身，帶來一站式「食、買、玩、學」夏日嘉年華！

美食商貿博覽：首設「肉類」專區緊貼市場

美食商貿博覽今年緊貼市場對高品質及創新肉品的需求，首度設立「肉類」專區，並提供多款清真認證產品；同時繼續保留熱門的「咖啡」專區及「食品科學與技術」展區，為業界及買家提供最前瞻的飲食趨勢。

香港國際茶展：B2B2C 模式全面開放

展覽精彩呈獻第一屆茶飲創作大賽、青少年茶藝大賽及得獎名茶試飲，更特設 BASAO 茶香禪修體驗。現場除了「茶・生活」匯聚茶具、茶服與香氛等五感體驗外，更首度推出中國內地抹茶館，展示貴州與浙江的茶道級抹茶與創新甜點，以茶會友不容錯過！

美與健生活博覽：全球最大香氛博物館首度參展

美與健生活博覽的「聞香知趣」專區今年迎來重磅亮點，全球最大香氛主題博物館首度參展，現場將帶來前所未有的沉浸式聞香體驗，尋找專屬你的療癒香氣。

參與「MORE Wellness力量爆發」踩單車限時挑戰，即有機會獲得 Quico 免費髮型造型、IvyBears 熊仔維他命軟糖及健康茶飲，或 Hera GROUP＋ 濕敏產品及體驗最新家用美容儀等豐富禮品。現場同時設有萬寧免費健康檢測，涵蓋中醫體質、皮膚頭髮、心血管及壓力測試；入選凡爾賽獎的雪蕾香氛博物館更首次來港帶來「聞見今日的你」情緒測試，完成即可領取氣味報告及博覽香水紀念品。此外，還有持香長達 72 小時的 Perfumed Tattoo 免費香水紋身，以及 Timeshop 逆齡美光艙、《體感大激鬥》虛擬運動、免費脊骨檢查、Zenyum 箍牙評估與 Lush 手部按摩教學等多項免費體驗，名額有限，送完即止！

家電．家居．博覽：首設「睡眠．館」注重身心健康

現場設「睡眠．館」提供五感體驗與專家講座，助大家提升睡眠質素。EMMAS推出 5 分鐘問答挑戰，成功即送禮品並享床褥半價優惠；雅蘭亦設「Cool Touch」酷涼床褥體驗並派發小禮物。網上行將展示認證極速寬頻體驗，德國寶更會現場示範以自然養生機製作 IDDSI 軟餐，照顧長者飲食健康。優惠及禮品數量有限，送完即止。

美食博覽 2026 門票購票攻略與票價一覽

今年大會提供多款門票及優惠，無論想玩盡全場，定係想精明避開人潮激抵入場，都有相應選擇！

票種 票價 適用日期 / 時間 包含展區 預售套票 (包尊貴美食區) $36 7月30日 - 8月12日預售 公眾館、尊貴美食區、家電．家居．博覽、美與健生活博覽、香港國際茶展 (8月15日指定套票可參觀美食商貿博覽) 展期套票 (包尊貴美食區) $40 8月13日 - 8月17日即場購買 同上 標準門票 $30 展期全日適用 公眾館、家電．家居．博覽、美與健生活博覽、香港國際茶展 (8月15日可參觀美食商貿博覽) 上午進場票 (激抵之選) $10 8月13、14及17日

中午12:00前 公眾館、家電．家居．博覽、美與健生活博覽、香港國際茶展 晚間進場票 (夜貓專享) $10 8月13至16日

晚上6:00後 公眾館、家電．家居．博覽、美與健生活博覽

門票追加優惠：

追加參觀「尊貴美食區」：持有標準門票、上午票或晚間票之人士，如想參觀「尊貴美食區」，只需於會場展覽館 3B 入口收費站另付 追加票價 $10（接受 AlipayHK、支付寶、八達通或微信支付）。

購票及換領渠道：門票及套票可於 01 空間、AlipayHK、支付寶、八達通 App、7-Eleven 及 Circle K 便利店購買；亦可於 7 月 30 日至 8 月 17 日期間透過 The Club App 以 Club 積分換領。會場入口收費站亦支援指定電子支付即時付款入場。

特惠人群優惠： 訪港旅客： 出示有效旅遊證件購票，套票優惠價 $30，標準門票優惠價 $20。 傷健人士： 出示「殘疾人士登記證」可以 $10 購買門票進場

詳情可參閱 香港貿發局官方門票資訊

美食博覽 2026 展覽資料

展覽日期： 2026 年 8 月 13 日（星期四）起

展覽地點： 香港灣仔香港會議展覽中心

文：RY