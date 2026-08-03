香港黃金海岸酒店自助餐激抵優惠！買一送二低至$173/位 歎蟹腳/大頭蝦/魚生/和牛/乳豬

位於屯門的香港黃金海岸酒店，其聆渢咖啡廳（Café Lagoons）以洋溢海洋氣息的設計及全天候美食聞名，一直深受家庭及情侶食客歡迎。踏入暑假尾聲，黃金海岸酒店推出極震撼的自助餐快閃優惠！推出「買一送二」推廣，家庭用餐平均低至每位 HK$173，即可任食雪花蟹腳及和牛，絕對是全家出動搵食的最佳時機！

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳自助餐 品嚐亞洲風味海鮮盛宴

來到香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳，豐富的亞洲風味自助晚餐絕對能滿足一眾饕客的味蕾。餐廳精心準備了多款高級海鮮與惹味烤肉，每位晚市食客更可尊享主廚匠心烹調的特製胡椒大頭蝦乙隻。冷盤區源源不絕供應紐西蘭青口、鮮甜雪花蟹腳及即切魚生，讓海鮮愛好者大快朵頤。熱葷方面同樣精彩，特別推介慢烤和牛肩胛肉及泰式火山風味豬肋骨，肉質鮮嫩多汁。戶外炭燒區更是香氣四溢，提供安格斯牛橫隔肌及孜然烤羊扒等美饌；逢星期五晚更會加推原隻脆皮烤乳豬，外層金黃酥脆，肉質嫩滑。此外，場內更為小朋友特設專屬甜品小天地，提供即焗港式雞蛋仔、朱古力噴泉及 Häagen-Dazs 雪糕杯任食，保證大人細路都能食到滿載而歸。

精選自助午餐 中西合璧特色佳餚

除了晚市，聆渢咖啡廳的自助午餐同樣極具吸引力。食客可品嚐到多款精選菜式，包括鮮甜的白蜆、翡翠螺及海蝦等豐富海產。此外，更有匈牙利燴牛肋條、極具香港地道風味的豬腳薑醋，以及香辣酥炸雞等豐盛熱食，中西合璧的配搭讓每位食客都能找到心頭好。餐廳環境開揚，食客更可根據喜好選擇於室內或戶外用餐區，享受悠閒的午後時光。

優惠預訂日期 ：2026 年 8 月 3 日 15:00 至 8 月 9 日 23:59

優惠使用日期 ：2026 年 8 月 4 日至 9 月 30 日

「買一送二」自助餐優惠（適用於2位成人及1位3-11歲小童） ： 自助午餐（12:00 - 14:30）：星期一至五 HK$519/3位（平均每位 HK$173）；星期六至日 HK$645/3位（平均每位 HK$215） 自助晚餐（18:00 - 21:30）：星期一至四 HK$930/3位（平均每位 HK$310）；星期五及日 HK$1,008/3位（平均每位 HK$336） 註：已包括加一服務費

「買一送一」自助餐優惠（須預訂2位相同票種） ： 自助午餐：成人 HK$490 起/2位（平均每位 HK$245）；小童 HK$346 起/2位；長者 HK$430 起/2位。 自助晚餐：成人 HK$886 起/2位（平均每位 HK$443）；小童 HK$526 起/2位；長者 HK$646 起/2位。 註：已包括加一服務費。

額外支付優惠碼：八達通用戶預訂本地及全球產品單一淨消費滿 HK$600，輸入優惠碼【26OT75】即減 HK$75。



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