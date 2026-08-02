長者歎快餐有著數！美心MX一連兩星期全日減$6 出示樂悠咭/長者咭即享 堂食/外賣適用
更新時間：11:30 2026-08-02 HKT
發佈時間：11:30 2026-08-02 HKT
發佈時間：11:30 2026-08-02 HKT
美心MX長者優惠｜連鎖快餐品牌美心MX特別於8月上旬推出一連兩星期的「長者日日享」限時激減優惠，回饋一眾銀髮族顧客的支持。老友記只需於指定期間惠顧滿$30，即可享減$6的超值折扣，絕對是品嚐平價香港快餐美食的好時機。
美心MX長者優惠 一連兩星期出示樂悠咭/長者咭全日減$6
美心MX及美心Food²的餐單選擇極為豐富，完美涵蓋早、午、下午茶及晚餐時段。今次「長者日日享」的優惠門檻極低，老友記只需單筆消費滿$30，並在付款前出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，即可輕鬆享有$6的現金折扣。不論是選擇在餐廳舒適堂食，抑或買外賣回家慢慢享用，同樣極具性價比。
這項「長者日日享」折扣活動打破了一般推廣活動常見的時間限制，由8月1日正式開始，直至8月16日結束，推廣期合共超過兩個星期，全日時段均可適用，讓長者無論何時前往用餐，都能輕鬆享受滿減折扣。
美心MX長者優惠
- 推廣日期：8月1日至8月16日
- 適用分店：全線美心MX分店（西九高鐵站分店除外）及全線美心Food²分店
- 基本使用條款：於單一發票內最多只可使用一次折扣；優惠不能兌換現金，亦不可與其他優惠並用
- 不適用之範圍：節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣 2 人餐、晚市外賣加餸、燒味斬料、特價燒味優惠、海斑/珍珠斑及浸魚套餐、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有外送服務
資料來源：美心MX (Maxim's MX)
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2026-08-01 11:00 HKT