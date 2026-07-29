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點心片皮鴨放題買一送一！羲和雅苑優惠$164起 120分鐘任食北京烤鴨+酸菜魚/水煮魚/50款點心甜品小菜

飲食
更新時間：16:18 2026-07-29 HKT
發佈時間：16:18 2026-07-29 HKT

知名京菜學府「羲和雅苑」一直以地道且創新的北京烤鴨深受廣大饕客歡迎，今期餐廳更推出極具震撼力的「120分鐘任食點心片皮鴨放題」優惠，尖沙咀店午市更設有買一送一超級推廣，人均只需低至HK$164即可大快朵頤，絕對是性價比極高的超值美食體驗！

7 月30日 12:00 開搶
【羲和雅苑任食點心、片皮鴨放題優惠】
>>按此預訂<<

羲和雅苑120分鐘放題優惠 獨創片皮鴨三吃

來到羲和雅苑，必定要品嚐其招牌菜式——有「會跳舞的烤鴨」之美譽的北京烤鴨。餐廳師傅刀工精湛，將明爐烤製的鴨隻精心片成88片精華鴨肉，每一片都肥瘦適中，外皮酥脆而肉質鮮嫩。最特別之處在於其獨創的「烤鴨三吃」食法：食客首先可將香脆的鴨皮蘸上充滿童趣的跳跳糖，在口腔中迸發出奇妙的酥脆口感；其次，亦可搭配秘製芥末醬，為味蕾帶來微辛刺激的全新衝擊；最後更可配上標誌性的旋轉八寶盒，隨心搭配多款佐料與京蔥餅皮，不但衝擊味覺，更帶來豐富無比的層次感。

升級版任食點心小菜體驗 小籠包/酸菜魚/水煮魚

除了尖沙咀店的午市買一送一優惠外，中環及東涌分店的午晚市時段更提供升級版放題體驗，人均只需低至HK$198。這款升級版放題不但涵蓋了前述的極品片皮鴨，更讓食客無限量任食多達50款精緻手工點心。此外，套餐更包含多款惹味的經典招牌小菜供食客無限次加單，包括酸香開胃的酸菜魚、麻辣鮮香的水煮魚、口感豐富紮實的張氏獅子頭，以及香濃四溢、層次分明的金沙海膽豆腐等。無論是喜歡傳統正宗京菜，還是偏好惹味川菜的食客，都能在這個120分鐘的盛宴中得到最高級的味覺享受，非常適合各種聚會與慶典。


【羲和雅苑任食點心、片皮鴨放題優惠】
>>按此預訂<<

  • 提供優惠之餐廳： 羲和雅苑（指定優惠適用於尖沙咀、中環及東涌分店）

  • 開售日期與時間： 7月30日中午12:00起準時開搶

  • 優惠核心詳情： 120分鐘任食點心片皮鴨放題

  • 精選推廣內容： 尖沙咀分店午市買一送一（低至 HK$164/位）；中環及東涌分店午晚市升級版（低至 HK$198/位，包含50款點心及指定招牌小菜任食）

  • 條款及細則： 優惠名額有限，售完即止。實際供應情況、加一服務費及詳細條款，請參閱預訂平台之最新公佈。

  • >>按此預訂<<

 

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