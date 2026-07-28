麗晶酒店自助餐激罕75折！$508起歎魚子醬/龍蝦/蟹腳/拖羅/花膠/海參/煎鴨肝

坐落於尖沙咀的香港麗晶酒店港畔餐廳（Harbourside），以其媲美繁華墟市的國際化自助餐體驗與精緻佳餚深受食客歡迎。最迎更推出快閃優惠，平日午市自助餐激劈75折，每位只需HK$508起；晚市更可解鎖無限量即煮新鮮龍蝦及拖羅刺身，絕對是性價比極高的神級海鮮享受！

7 月29日 12:00 開搶

【香港麗晶酒店｜港畔餐廳Harbourside自助餐優惠】

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麗晶酒店自助餐 75折盡享環球海鮮

午市時段的自助餐匯聚多國特色美食，極具吸引力。平日自助午餐只需HK$508，食客即可品嚐肉質鮮甜的麵包蟹與鱈場蟹腳，並有多款時令刺身任君選擇。肉食愛好者更可大快朵頤，品嚐香氣四溢的烤西冷牛扒及片皮鴨。若選擇週末及假日前往，只需HK$664起即可升級極尚海味狂歡，無限激歎肥美的日本蠔、鮮甜帶子刺身、三文魚子及滋補鮑魚等，為週末的聚餐增添無比滿足感。

晚市獨家解鎖 魚子醬與龍蝦盛宴

晚市自助餐的菜單將奢華推向另一層次。低至HK$934的自助晚餐，提供無限量任食的即煮新鮮龍蝦及入口即溶的拖羅刺身，加上花膠、海參及香煎鴨肝等頂級食材，極盡豐盛。更值得一提的是，由8月7日起週末限定供應的「魚子醬沉浸式自助晚餐」（HK$1,078起），大廚匠心獨運地將珍貴魚子醬融入多款中西菜式，例如魚子醬和牛壽司、香檳魚子醬汁烹調龍蝦。甜品方面更大膽創新，推出魚子醬水牛奶雪糕及檸檬芝士蛋糕，挑戰食客最高層次的味蕾享受。

指定付款優惠碼 折上折更抵

精明的消費者在預訂時不妨善用電子支付平台的專屬優惠折扣。結帳時透過八達通付款並輸入優惠碼【26OT75】，或使用PayMe付款並輸入優惠碼【26PAY75】，單一淨消費滿 HK$600 或 HK$1,000 即可享高達 HK$75 的額外折扣減免，讓這趟豐盛的美食之旅更加划算。