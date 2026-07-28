香港傳統酒樓沒落？連登仔分析源於2文化消失 網民反應兩極：真係敗筆VS唔止呢啲原因

近年經濟不景，香港飲食業面臨前所未有的挑戰，其中傳統中式酒樓首當其衝，短短幾年間已有多間酒樓陸續結業。近日，有網民在連登討論區發文，形容香港傳統酒樓之所以逐漸沒落，全因2種舊式酒樓獨有文化消失所致，「久而久之都唔敢去酒樓。」帖文引起網民熱議，惟網民們反應兩極，有人認同表示「真係敗筆」，但也有人反駁指「唔止呢啲原因。」即看下文了解詳情。

香港傳統酒樓沒落？連登仔分析源於2文化消失

香港飲茶文化源遠流長，但近年不少老牌酒樓相繼結業，令不少港人感歎「飲茶」盛況不再。近日，有網民在連登討論區以「香港酒樓的沒落始於去除點心檔及推車仔文化」為題，形容香港酒樓之所以沒落，根本原因在於取消現場點心檔及點心車，改由「點心紙」劃單取代。

樓主續指，理解酒樓取消「點心車」旨在節省人手與工資成本，但對「去除點心檔真係唔知做乜。」以往酒樓設有現場煎炸檔，或員工推著點心車滿場走時，食客看到心儀點心會忍不住「加碼」；但現在全面改用點心紙點餐，食客不再衝動消費，且從填單、落單到上菜的過程耗時甚久，「點心紙搞到無咗衝動消費（減低消費額）、落單到上菜又勁耐（減慢翻桌率）。」最後樓主坦言，有時中午只是想「急食快食」，結果「都被迫食過半鐘」，久而久之便減少到酒樓用膳。

網民反應兩極：真係敗筆 VS 唔止呢啲原因

帖文引起網民熱議，有網民認同樓主分析，認為取消以上文化是為「敗筆」，「見唔到實物，望住點心紙，仲要等幾個字先有得食，無晒衝動感覺」、「冇咗煎炸檔的確係好大敗筆，腸粉、蘿蔔糕、薄罉呢類係要啱啱煎起嗰下最香，自己拎張卡去檔口拎係最好」、「有個位擺曬所有點心，出去可以自己郁手揀嘅最好」、「點心紙其實令人消費慾下降，整個點心檔，啲人現睇現拎，效果應該好好多。」

惟更多網民認為傳統酒樓沒落是多方面原因所致，「啲嘢難食就算用穿梭機送餐都係咁上下，整色整水」、「點心檔個位可以擺到三四張細枱，而家啲酒樓寧願用嚟擺枱啦」、「沒落始於新一代根本唔會去」、「酒樓沒落主要係晚市做唔成就真」、「茶市點心呢啲，點做都係打個和咁滯，以前係靠婚宴擺酒劏人，所以先生存到，人人唔去酒樓擺酒，先係真死因。」

圖片及資料來源：連登討論區

文：Y