香港半島酒店自助餐買三送一！人均$637.5起歎北海道松葉蟹/帝王蟹/龍蝦威靈頓

香港半島酒店露台餐廳（The Verandah）環境典雅舒適，適合家庭聚會與親友歡聚。今個夏日，露台餐廳推出重磅快閃優惠，今日（28日）晚上9時起經Klook平台預訂，即可享有「買三送一」快閃優惠，人均低至$637.5起即可任食北海道松葉蟹、帝王蟹、龍蝦威靈頓等環球頂級美食，絕對不能錯過！

香港半島酒店自助餐 夏日海鮮主題 必食龍蝦威靈頓與阿拉斯加帝王蟹

香港半島酒店露台餐廳於6月至8月推出夏日海鮮主題自助餐，匯聚來自亞洲、歐洲及美洲的精緻佳餚。冰鎮海鮮區無限量供應北海道松葉蟹、阿拉斯加帝王蟹及挪威三文魚，現場更有香氣撲鼻的西班牙蒜片蝦、鮮味濃郁的蟹粥，以及濃郁的鮑魚海鮮喇沙麵，各位海鮮控定能大快朵頤！

晚市時段更限定推出「龍蝦威靈頓」，香酥外皮包裹著彈牙龍蝦肉，滋味難忘；另有阿根廷紅蝦配海膽醬握壽司，層次豐富，滿載海洋鮮味。各式冷熱前菜、新鮮沙律及甜品輪流登場，帶來奢華享受。

快閃買三送一優惠 每位低至$637.5起＞＞按此預訂＜＜

香港半島酒店露台餐廳與Klook合作推出限時夏日優惠，2026年7月28日晚上9時開售「買三送一」快閃優惠。自助午餐折後只需$637.5/位（$2,550/4位；原價$3,300）；自助晚餐折後為$977.5（$3,910/4位；原價$5,060）。優惠數量有限，建議提早預訂搶購。

【Klook 獨家夏日優惠 - 快閃買三送一】自助晚餐＞＞按此預訂＜＜

價錢：只需HK$3,910（人均：$977.5，原價：$5,060）

優惠開售日子：2026年7月28日9PM起發售

適用日期：即日起至2026年8月31日

【Klook 獨家夏日優惠 - 快閃買三送一】自助午餐＞＞按此預訂＜＜

價錢：只需HK$2,550（人均：$637.5，原價：$3,300）

優惠開售日子：2026年7月28日9PM起發售

適用日期：即日起至2026年8月31日

The Verandah