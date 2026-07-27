尖沙咀聾人主理茶飲店爆紅！主打水果糯米乳酪 即場學手語送優惠券 網民：點都要支持下

聽障人士在就業市場上往往面臨不少挑戰，而提供一個展現專長與價值的平台尤為重要。有網民日前於尖沙咀造訪了一間由聾人主理的全新手搖店「糯語」，深受其產品質量與共融理念打動，於社交平台分享經歷後引來熱烈迴響，不少網民留言指：「點都要支持下！」

尖沙咀聾人主理茶飲店爆紅！網民：點都要支持下

事緣，有網民發文分享，日前在社交媒體上無意中發現新開張的茶飲店「糯語」，得知該店由聽障人士主理，希望能透過餐廳為聽障人士提供更多就業機會，於是親自前往店舖支持，當天事主點選了一杯「多芒雪糯」，並選擇了無額外加糖的配方。事主形容試飲後的當刻感受為：「芒果味已經非常濃郁，口感好清爽，真係好好飲！」根據事主的描述，店舖除了背後抱持的理念令人欣賞外，最關鍵的依然是產品本身維持了極高水準，真正做到以實力吸引顧客：「『糯語』唔係因為有理念所以值得支持，而係佢哋真係將產品做好，同時又創造更多機會畀聽障人士。」

事主補充：「如果大家去幫襯，希望可以俾多少少耐心同禮貌，飲品係即叫即製，製作需要少少時間，而店員主要係聽障人士，溝通節奏可能會慢少少。」、希望大家帶住善意去支持，令更多人願意走入呢間咁有溫度嘅小店。」亦提醒其他有意造訪的市民，「建議大家可以提前喺網上落單，到店就可以直接拎，會方便好多。」

帖文於社交平台分享經歷後引來熱烈迴響，不少網民留言大讚背後理念：「點都要支持下！」、「理念好仲要整得好飲，要支持！」、「好感動，會去支持糯語的理念與飲品，多謝分享地址。」

主打水果糯米乳酪 即場學手語送優惠券

位於尖沙咀柯士甸道西戲曲中心的「糯語」近日正式開幕，主打水果糯米乳酪飲品，將新鮮水果混合乳酪，並加入煙韌糯米增加口感。招牌飲品包括「多芒雪糯」（$42）、「夏荔糯香」（$45）、「多肉龍眼凝潤」（$46）及特調乳酪「脆脆Oreo」（$38）等，整體價錢約為港幣$26至$50不等，即場學手語更會贈送優惠券。官方專頁發文指品牌秉持「悄然入味，糯即是語」的核心理念，透過為聽障人士提供就業機會，希望大眾不只看到員工「聽不到」，更能看見他們「做得到，而且做得極好」，透過微甜煙韌的糯米食材與親切服務，傳遞無聲的溫暖與共融精神。

糯語

文：M