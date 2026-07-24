深水埗麵屋丸京8.2結業！主打招牌勁量級叉燒拉麵 感恩街坊6年支持 預告呢區再開新店

本地人氣拉麵店「麵屋丸京」過往於「香港拉麵關注組」備受關注，其招牌勁量級叉燒拉麵大受歡迎，曾引來食客於店舖營業前已提早排隊，更傳聞要排足1小時！近日，「麵屋丸京」於官方社交平台宣佈深水埗店將於8月2日結業，感謝一眾街坊及熟客6年來的支持，同時預告未來動向，在港島區開設新店：「期盼與舊客再見！」

深水埗麵屋丸京8.2結業！主打招牌勁量級叉燒拉麵/豚骨濃湯

吃日本拉麵時除了注重湯底，其日式叉燒亦是靈魂之一！本地超人氣拉麵店「麵屋丸京」湯底為京都風格，用上大量豚骨長時間熬煮，分為清湯及濃湯兩款口味。其招牌勁量級叉燒拉麵，不但份量十足，更特別設有火炙或慢煮叉燒選擇，限量的豚骨濃湯同樣深受食客支持，深水埗店過往不時大排長龍。店方更不時推出期間限定的限量拉麵，如近期為「蟹蝦濃湯2.0」，每天供應23碗，惟店家形容此為「深水埗店．最後限定」。

原因為開業近6年的深水埗店因租約期滿，將於8月2日結業。店方感謝一直以來支持他們的客人，陪伴深水埗店走過每個興旺或冷清的日子，「帶比我哋無數溫暖回憶」。店方特別提到最難捨離的是一班每星期都見到的熟客，雖然彼此未必有太多對話，「但你哋長年不間斷嘅支持，正係我哋最難捨離嘅牽掛。」

感恩街坊6年支持 預告開新店：期盼與舊客再見！

雖然深水埗告別在即，不過一眾食客亦不用太失望，皆因深水埗店結業後，團隊原班人馬會到灣仔開設全新的「丸京Plus+」重新出發。店方同時宣佈，深水埗舊店的印花卡於灣仔新店全數通用，希望日後即使要過海仍能與大家繼續相見，「最後好多謝深水埗呢片充滿人情味嘅地方，希望最後呢十幾日，可以再喺深水埗見到每一個熟悉嘅你，然後將來就係灣仔再見啦！」

麵屋丸京分店：

深水埗店

地址：深水埗荔枝角道319號

時間：下午12:00至3:00、晚上6:00至9:30

最後營業日：8月2日

丸京Plus+灣仔店

地址：灣仔駱克道117號

開幕日：待公佈

葵芳店

地址：葵芳興芳路188號

時間：下午12:00至3:00、下午5:30至晚上9:00

荃灣店

地址：荃灣昌泰街9號

時間：下午12:00至3:00、晚上6:00至9:30

牛頭角店

地址：牛頭角宜安街9號

時間：下午12:00至3:00、下午6:00至晚上9:00

屯門店

地址：屯門青菱徑富麗大廈地下D1

時間：下午12:00至3:00、下午6:00至晚上9:00

文:RY

資料及圖片來源:maru.kyou@instagram