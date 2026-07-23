銅鑼灣港島壹號中心即將開幕！怡東酒店舊址變身新商場 引入北京片皮鴨名店1949全鴨季等4大過江龍餐廳

銅鑼灣港島壹號中心｜銅鑼灣即將迎來全新地標！坐落於前香港怡東酒店原址的「港島壹號中心」（One Causeway Bay），其基座商場將於今年第四季盛大開幕，並一口氣引入四間首度登陸香港的「過江龍」食府。當中，來自北京的頂尖烤鴨名店「1949 全鴨季」，以及源自日本九州的「Hakata Tempura Yamaya」天婦羅專門店，未開幕已引來全城關注。

銅鑼灣港島壹號中心 前怡東酒店化身全新地標商場、辦公空間

坐落於前香港怡東酒店原址的「港島壹號中心」（One Causeway Bay），其基座商場將於今年第四季盛大開幕。

「港島壹號中心」建於承載無數香港人回憶的前怡東酒店原址，其設計概念極具心思。整座建築涵蓋25層辦公空間及4層專屬零售與餐飲樓層，外觀巧妙映照出維多利亞港的波浪起伏，與波光粼粼的海岸互相呼應。項目毗鄰維多利亞公園及海濱長廊等休閒空間，勢必成為銅鑼灣集商務、休閒與美食於一身的嶄新地標。

京城米芝蓮級片皮鴨 「1949 全鴨季」登陸銅鑼灣

「港島壹號中心」基座商場將於第四季正式開幕，屆時四個首度進軍香港的餐飲亦會品牌駐場。 當中來自北京的「1949 全鴨季」是一家曾獲《米芝蓮指南》推介的食府，實力早已備受肯定。其鎮店之寶——北京烤鴨，堅持只以清香的紅棗木進行掛爐烤製，工序一絲不苟。

最讓食客期待的，是那充滿儀式感的上菜環節。每當金黃油亮的烤鴨出爐，師傅會推著餐車到客人席前，在眾人面前即席上演精彩的片鴨騷；與此同時，店員更會在旁邊敲鑼打鼓，聲勢浩大，氣氛十足！烤鴨皮入口酥脆如薯片，鴨肉嫩滑多汁，而那層豐腴的脂肪更是入口即化。傳統食法是蘸上白糖，甜味恰到好處地化解了鴨油的肥膩感，口感層次極之豐富。除了烤鴨，餐廳的櫻桃鵝肝、番茄脆菇沙律等融合京、魯、粵風格的菜式，同樣不容錯過。

九州正宗天婦羅Hakata Tempura Yamaya 「即炸即上」配明太子任食

與此同時，日本九州的庶民美食代表——天婦羅，亦以全新面貌進駐港島壹號中心。知名的「Hakata Tempura Yamaya」將為香港帶來最正宗的博多天婦羅飲食文化。有別於一般將所有炸物一次過上桌的做法，餐廳主打「即炸即上」的供餐模式。食客圍坐在吧台前，看著職人師傅在面前即席烹調，然後將一件又一件剛離油鍋、熱氣騰騰的天婦羅，直接遞到你的碟上。

這種獨特的上菜方式，確保了每一口天婦羅都維持在最酥脆、最美味的黃金時刻，臨場感十足。師傅採用特調的薄脆麵衣，包裹著新鮮時令的食材，炸出來的天婦羅口感輕盈而不油膩。調味方面亦見心思，除了以品牌秘製的「美味高湯」（うまだし）熬製的獨家沾醬外，更提供優質海鹽，讓客人自由配搭。而最讓「哈日族」瘋狂的，莫過於凡惠顧定食套餐，即可無限量任食博多直送的辛辣明太子及辛辣高菜，絕對是值回票價的地道九州風味。

山東菜名店、知名精品咖啡店 「FINEPRINT」同步進駐

除了上述兩大矚目餐廳，港島壹號中心亦將迎來主打精緻山東菜的「甄魯」，以及一間具有福岡屋台特色的日式居酒屋。另外擁有三百年歷史的法國殿堂級糕點品牌「DALLOYAU」以及知名精品咖啡店 「FINEPRINT」亦會進駐。這個集頂尖商業、休閒生活與環球美食於一身的全新地標，將為銅鑼灣注入全新活力。

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