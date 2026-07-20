北角海逸酒店點心放題買一送一！長者持樂悠咭低至$158 任食3小時+ 送鮑魚/乳鴿 晚市設中式自助餐

一直以正宗粵菜及精緻手工點心深受本地食客歡迎的北角海逸酒店逸龍軒，絕對是家庭聚餐及好友相聚的理想勝地。近日餐廳於推出快閃午市點心放題買一送一優惠，人均低至$94即可任食3小時，更驚喜奉送原隻鮑魚及脆皮乳鴿，以極高性價比吸引大眾搶購！另外，餐廳亦於晚市提供頂級海鮮自助餐，每位食客可享龍蝦半隻、海參扣花菇等豐富美食！

北角海逸酒店逸龍軒點心放題買一送一！任食逾30款粵式點心 長者特價$158起

北角海逸酒店逸龍軒點心放題買一送一！任食逾30款粵式點心 長者特價$158起

北角海逸酒店逸龍軒的午市點心放題誠意十足，提供超過30款經典與新派點心供食客任點任食，長者及兒童只需憑優惠價$158起即可盡情品嚐（與家人同行亦可選擇買一送一優惠，人均低至$94）。所有點心均堅持現點現做，保證上桌時新鮮熱辣。食客可細意品嚐招牌金邊鮮蝦餃，其外皮晶瑩剔透，蝦肉鮮甜彈牙；而蟹籽燒賣皇則肉質紮實，鮮香滿溢。每位入座食客更獲免費奉送原隻鮑魚伴花菇及紅燒脆皮乳鴿半隻，乳鴿外脆內嫩，肉汁豐富。除了點心，菜單亦涵蓋多款惹味小炒與主食，例如外層酥脆的冰燒三層肉、鑊氣十足的菠蘿雞粒炒飯及川式口水雞等，菜式層次豐富，滿足不同顧客的味蕾。

晚市海鮮自助餐 每位送開邊龍蝦半隻+樂悠卡長者享特惠價

晚市海鮮自助餐 每位送開邊龍蝦半隻+樂悠卡長者享特惠價

晚市海鮮自助餐 每位送開邊龍蝦半隻+樂悠卡長者享特惠價

晚市海鮮自助餐 每位送開邊龍蝦半隻+樂悠卡長者享特惠價

若希望享受更豐盛的晚宴，餐廳亦設有晚市自助晚餐優惠。只需低至65折，即可品嚐多款頂級海鮮及傳統粵式大菜。入座即為每位賓客尊貴奉送高湯開邊龍蝦半隻、海參扣花菇一份、紅燒竹笙海皇翅一位以及紅燒脆皮乳鴿半隻，用料上乘。自助餐桌上更備有逸龍小炒皇、拔絲咕嚕肉、翡翠珍菌炒蝦球等特色佳餚，並提供嘉士伯啤酒及田園鮮果汁無限暢飲，讓食客開懷大嚼。

逸龍軒點心放題+晚市海鮮自助餐優惠

預訂網址：>>預訂按此<< ( 7月21日15:00開搶！)

預訂日期： 2026年7月21日15:00起至7月27日23:59

用餐日期： 2026年7月22日至8月31日

餐廳地址： 北角英皇道665號北角海逸酒店3樓逸龍軒

【午市點心放題】優惠詳情（12:00-15:00）：

買一送一： 2位起 HK$188，平均 HK$94/位（原價 HK$298/位）

買三送一： 4位起 HK$564，平均 HK$141/位

其他優惠： 63折成人 HK$188起/位，長者及兒童 HK$158起/位

免費奉送： 原隻鮑魚伴花菇、紅燒脆皮乳鴿（半隻）

【晚市自助晚餐】優惠詳情（18:00起）：

低至65折： 2位成人起 HK$776，平均 HK$388起/位；長者及兒童 HK$358起/位（原價 HK$598/位）

免費奉送： 高湯開邊龍蝦（半隻）、海參扣花菇、紅燒竹笙海皇翅、紅燒脆皮乳鴿（半隻）

(備註：所有價格已包括座位費及加一服務費；長者須持有樂悠卡，小童為身高不超過130cm，100cm以下免費用餐)

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