7-11限時4日全單8折！買滿$100即享超值折扣 啤酒/零食/飲品勁減

作為全港最受歡迎及據點最密集的便利店之一，7-Eleven早已成為大眾日常生活中不可或缺的一部分。由即日起，7-11更特別推出一連四天的激抵限時推廣活動！消費者只需於指定店舖單次消費買滿$100，即可享有全單8折的超值優惠。這絕對是精打細算的消費者囤積各款零食及生活好物的大好時機！

7仔全單8折！盡情選購人氣零食/飲品

7-11推出一連四天的限時推廣活動，只需於指定店舖單次消費買滿$100，即可享有全單8折的超值優惠。

這次的8折折扣活動涵蓋了店內多款熱門及日常必備商品。無論是上班族在辦公室下午茶時間必備的各國人氣薯片、濃郁朱古力、軟糖等解饞零食，還是炎炎夏日中最受歡迎的冰涼汽水、鮮果汁與無糖特色茶飲，顧客都能以更划算的價格一次過帶回家。此外，日常所需的各類實用家居用品及消耗品亦同樣適用於此項推廣。消費者只要仔細挑選，輕鬆湊夠$100的門檻，便能立即節省20%的開支，不妨藉此良機為家中的零食櫃進行大補倉。

是次限時8折優惠除了適用於實體店內直接選購外，亦支援 7仔App 的「到店自取」服務。用戶只需安坐家中或辦公室，透過智能手機應用程式輕鬆挑選心儀貨品，確保訂單金額達標後，即可於選定的指定便利店快速取貨。這項服務不僅為顧客大幅節省了在店內尋找商品及排隊結帳的時間，更能提早鎖定心水熱賣貨品，將數碼化網購的便利體驗與實質的價格回饋完美結合。

7-Eleven買滿$100享8折優惠詳情

活動商店 ：7-Eleven 便利店（只限指定店舖）

優惠期限 ：2026年7月20日早上7時正 至 2026年7月23日（只限4天）

優惠詳情 ：親臨指定實體店舖購物，或使用「7仔App」的「到店自取」功能於指定店舖消費，憑單一發票買滿港幣$100（澳門店舖以澳門幣為單位），即享8折折扣。

指定分店地址 ：請參閱7-Eleven指定店舖列表以獲取參與本次推廣的分店位置 >>按此<<

不適用範圍（部分） ：此優惠不可與其他折扣或優惠券（包括但不限於 yuu 會員折扣優惠）同時使用。此外，折扣不適用於購買香煙、奶粉、尿片、報紙、雜誌、預購貨品、明星周邊產品、印花換購品、現金券、八達通卡/產品、流動電話儲值卡，以及各項增值、繳費、取退件等其他服務項目。

注意事項：所有貨品價格以個別店舖為準，貨品圖片只供參考。如有任何爭議，7-Eleven 將保留最終之決定權。

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