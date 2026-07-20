長者專享8折！美心MX/美心Food²一連十日激減 憑長者咭/樂悠咭全日堂食外賣即享優惠

香港的連鎖快餐文化深入民心，其中美心MX及美心Food²一直以多元化的地道港式美食、舒適的用餐環境及親民合理的價格，深受廣大市民與社區街坊的支持與歡迎。近日，為回饋社會及關顧長者，品牌特別推出專為老友記而設的限時激減推廣活動。由7月20日至29日期間，長者只需出示指定證件，即可享全日堂食或外賣8折優惠，讓長輩們能以超值價錢輕鬆品嚐惹味燒味飯或經典美食，絕對是城中不容錯過的最新飲食著數推介！

美心MX長者優惠 長者咭/樂悠咭全日8折歎盡經典美食

由7月20日至29日期間，長者只需出示指定證件，即可於美心MX享受全日堂食或外賣8折優惠。

港式快餐的魅力在於其選擇繁多且上菜迅速，而美心MX及美心Food²更是當中的佼佼者，全天候為食客提供豐富多樣的餐飲選擇。清晨時分，長者們可以享用一份熱騰騰的沙爹牛肉麵配香脆牛油多士，開啟活力充沛的一天；到了午膳時間，餐廳的招牌厚切鮮茄焗豬扒飯或是皮脆肉嫩的港式明爐燒味飯，都是極具人氣且份量十足的飽肚之選。即使是下午茶時段，來一杯香濃滑溜的港式奶茶，搭配香甜西多士或新鮮蛋撻，也能帶來滿滿的幸福感。

今次針對長者推出的「長者日日享」推廣活動，無疑是將這份貼心服務進一步升級。只要在指定的推廣日期內惠顧，不論是選擇在寬敞明亮的店內堂食，還是選擇外賣自取帶回家中慢慢品嚐，都能享有全單八折的超值實惠折扣。這項飲食優惠不僅有助於減輕日常的生活開支，更能鼓勵老友記多點外出走動，享受優質而具性價比的餐飲體驗。對於正在尋找香港長者飲食優惠或樂悠咭著數的朋友，這絕對是一個極具吸引力的選擇。

美心長者8折優惠

適用餐廳： 全線美心 MX 分店（西九高鐵站分店除外）及全線美心Food²分店

優惠期限： 7月20日至7月29日

受惠對象： 持有長者咭、樂悠咭或長者八達通之人士

優惠詳情： 於推廣期內惠顧，結賬時出示有效證件，即享全日堂食或外賣8折優惠。（於單一發票內最多只可使用一次）

出示證件要求： 必須出示實體「長者咭 / 樂悠咭 / 長者八達通」正本，恕不接受影印本。

不適用範圍： 優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣2人餐、晚市外賣加餸、燒味斬料、特價燒味優惠、海斑/珍珠斑及浸魚套餐、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有外送服務。

條款細則： 優惠不能兌換現金或與其他優惠並用；如有任何爭議，美心食品有限公司保留最終決定權。詳細條款請參閱店內宣傳物料。

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