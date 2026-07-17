週末飲茶8折+免茶芥！九龍東帝苑酒店紫粵軒優惠 低至$12起歎梳乎厘班戟/招牌拿破崙

位於九龍東帝苑酒店的紫粵軒，一直以提供精緻且正宗的廣東點心及高質素粵菜而聞名，環境優雅舒適，是週末休閒放鬆、品嚐美食的絕佳好去處。7、8月的週末，餐廳更特別推出極具吸引力的週末茶市推廣優惠。只要透過網上預訂，即可專享全單8折折扣，並豁免每位$18的茶芥費用！最驚喜的是只需以優惠價$12，即可加購即場製作的梳乎厘班戟，絕對是高性價比的飲茶之選。

九龍東帝苑酒店紫粵軒優惠 必食精緻點心/招牌芒果拿破侖/梳乎厘班戟

九龍東帝苑酒店的紫粵軒推出週末茶市推廣優惠。

來到九龍東帝苑酒店的紫粵軒，食客可以細味多款傳統與創新交融的廣東經典美饌。點心師傅團隊每天嚴選新鮮優質食材，以精湛手藝精心製作各式各樣的精緻點心，例如晶瑩剔透、蝦肉彈牙的蝦餃，以及鮮嫩多汁的燒賣，每一口都充滿地道的正宗風味。除了招牌點心之外，餐廳亦提供暖胃的特色粥品、火候十足的粉麵與飯食，選擇非常豐富，能迎合不同客人的口味需求。

一頓完美的週末早午餐，當然少不了雅緻甜品的點綴。紫粵軒不僅提供傳統的中式糖水，更備有大受歡迎的西式人氣甜點。當中最令人期待的，莫過於期間限定的甜品優惠：食客只需以超值優惠價HK$12，即可品嚐到由專業廚師即場烹調、充滿空氣感且鬆軟無比的梳乎厘班戟配雪糕，熱騰騰的班戟與冰涼雪糕帶來冰火交融的口感，令人一試難忘。此外，食客亦絕對不能錯過帝苑酒店極具人氣的招牌名物——芒果拿破侖，其香脆酥皮與香甜新鮮的芒果果肉完美結合，為這趟甜蜜美滿的週末美食之旅畫上一個完美的句號。

紫粵軒優惠詳情

用餐地點： 2樓寶鑽廳8

供應日期： 7月18、19、25及26日；8月1、2、8、9、15、16、22、23、29及30日

用餐時間： 中午 12:00 至 下午 16:00（最後點餐時間為 15:30）

網上預訂連結 >>按此<<

優惠詳情及條款細則： 每次訂座最少為 2 位客人。 經網上商店訂座可享「免茶芥」優惠（原價每位 HK$18）。 結帳時可專享全單 8 折超值折扣優惠。 可以驚喜優惠價 HK$12 加購品嚐即場製作的鬆軟梳乎厘班戟配雪糕。 客人需於網上商店預付每位 HK$100 訂金以確認座位，該訂金可直接於結賬時全數扣除。 優惠詳情及細則如有任何更改，以商戶最新公佈為準。



圖片及資料來源：The Royal Garden Kowloon East 九龍東帝苑酒店

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