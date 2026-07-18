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茶記術語凍檸茶「茶底反咗」係乜？ 食客自嘲老人「伙計都聽唔明」 網民長知識：原來有個特別嘅term

飲食
更新時間：13:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：13:00 2026-07-18 HKT

去茶餐廳食飯時喝一杯港式凍檸茶，是不少香港人的日常習慣。不過，根據茶底、沖泡的手法不一，最後成品的味道也有很大的不同。最近，有食客在茶餐廳叫凍檸茶，喝了一口後發現味道不對，於是向店員反映「茶底反咗」，要求更換。豈料他們都聽不懂這一「茶記術語」，讓他感嘆自嘲：「呢個係咪『老人term』？」帖文引起網民熱議，不少網民表示長知識，「原來有個特別嘅term（術語）。」到底凍檸茶「茶底反咗」代表甚麼？即看下文了解詳情！

茶記術語凍檸茶「茶底反咗」係乜？ 食客自嘲老人「伙計都聽唔明」

近日，有網民在Threads上發文，指日前在茶餐廳叫了一杯凍檸茶，喝了一口後發現味道苦澀、茶水混濁，於是向店員反映「茶底反咗」，「同伙記話講個檸茶茶底反咗，要換過杯。」不料店員竟聽不懂甚麼是「茶底反咗」，「點知佢同隔離第二個伙記都聽唔明咩叫反咗。」讓樓主不禁自嘲：「呢個係咪『老人term』？」

網民長知識：原來有個特別嘅term

帖文引起網民熱議，不少網民表示從未聽到這一術語，「90後表示未聽過，長知識了」、「真係唔識」、「長知識」、「原來個term叫反咗，成日飲到啲濁過屎水嘅茶底，又澀又苦真係嬲到傻，未試過叫佢換添，下次要試。」

樓主後續解釋，「茶底反咗」是茶記行內術語，當茶底在未攤凍的情況下直接撞冰，便會令茶膽突然快速冷卻，茶內的茶黃素迅速凝結，單寧酸和咖啡因開始沉澱，最終形成霧化和混濁的情況，且口感會變得較為「嚡口」和苦澀，「茶黃素凝結 + 單寧酸/咖啡因沉澱，搞到啲茶霧化同混濁，帶有苦澀味。」

圖片及資料來源：Threads

文：Y

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