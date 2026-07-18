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港人惠州購「貓牙米」惹人造米疑雲？ 口感彈牙/煮後米粒長1厘米 網民：唔識就話係假？

飲食
更新時間：11:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-18 HKT

白米貴為華人的主要食糧，而在亞洲亦有各自不同的流行稻米種類。近日，有港人於網上發文，指在惠州購入1包「貓牙米」，有指口感彈牙，惟在煮熟後，樓主指米粒拉長後可長逾1厘米，心生疑問：「大家研究下係咪人造米？」網民直指樓主對食物認知太少：「唔識就話係假？」詳情即看下文！

港人惠州兩天團購「貓牙米」 因米粒長度懷疑為人造米

有港人日前於社交平台發文，分享自己剛參加惠州兩天團，在午餐時有導遊介紹「貓牙米招牌炒飯」，團友在品嚐後表示口感特別，「幾特別幾彈牙」。因此，樓主特意「老遠抬1.5 kg（公斤）回家」，從照片可見，1.5公斤的白米上貼有「招牌炒飯貓牙米」以及「1500克¥30元」標籤。

惟樓主將「招牌炒飯貓牙米」煮熟後，深感「真係好特別」，又指飯粒拉長可逾1厘米。按樓主上載的圖片可見，該米粒長度約為1厘米，他因而對購入的貓牙米存疑，「大家研究下係咪人造米？」

網民斥對食材認知不足：見多啲世面啦

不少網民認為，樓主購入的「招牌炒飯貓牙米」為印度香米「Basmati」，「在香港的印度餐廳很普遍，去過印度餐廳的朋友都有吃，沒有吃過也會見過。」不過，網友們認為「貓牙米」的名字確是少見。有人則直指樓主對食材認知不足，不應胡亂懷疑造假，「認知不足就吹人造米！放三倍水煮完再倒出多餘水都係一粒粒完整無缺，見多啲世面啦。」

印度香米為亞洲5大流行稻米之一

據《米芝蓮指南》表示，「Basmati」為印度香米，是亞洲5種流行稻米之一。印度香米 （Basmati）來自印度和巴基斯坦，每粒細長粒粒分明，味道清淡帶堅果味。長粒白米常用於黃薑飯和抓飯，適合配搭咖喱，能讓醬汁均勻地包裹住每粒米飯。


文：TF
資料及圖片來源：香港茶餐廳及美食關注組@facebook、《米芝蓮指南

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