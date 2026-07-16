食客投訴壽司郎「叫位」機制惹共鳴！ 苦呻「遲1秒」即需補飛再等半個鐘 前員工親解：無任何彈性處理機制

壽司郎自進駐香港以來人氣高企，不時都能看見門外食客大排長龍等候入座。不過，近日有港人在社交平台上發文，指日前在壽司郎排隊時，僅僅因為「遲咗一秒」上前，就需要補飛重新等候半小時，最後甚至比遲來的客人晚入座，讓他不滿直言，「我真係唔明壽司郎咩做法。」帖文隨即引來大批食客共鳴，更有疑似前員工現身說法，親自解構背後的「運作盲點」，即看下文了解詳情。

食客投訴壽司郎「叫位」機制！ 苦呻「遲1秒」即需補飛再等半個鐘

近日，有網民在Threads上發文大呻，投訴壽司郎的「叫位」機制有問題，直言「我真係唔明壽司郎咩做法。」樓主表示，當天與朋友到壽司郎用餐，當時現場人潮極多，二人取票後在門外等候了半個小時，才終於聽到職員叫號，「當我聽到234（號）第一次嘅時候我走咗過去，結果235（號）拎咗個位。我問個職員，職員話要等補飛。」事主無奈表示，只是因為「遲1秒」上前，就需要重新輪候半小時，「我就遲咗嗰一秒，我就要等多半個鐘。最後嘅結果係，我同我個friend要等多半個鐘先食到，238（號）都食得快過我。」

疑似前員工親解：無任何彈性處理機制

帖文引起網民熱議，原來不少網民都有類似經驗，「試過3張前開始行埋去，其實只係10米距離，點知去到已過咗，同你一樣要等補飛」、「我試過一次，跟著要開聲嘈，職員先畀返下張係我。亦都有試過類似case職員已好醒咁彈性處理」、「我次次食壽司郎都係咁，已經就行到，都係俾人截左糊。」對此，有網民建議下次做法，「離開兩米以上不在counter 旁都要即大叫『233 喺度』，閘住應左佢哋先，唔會等到你行埋去 （即使可能係五秒內嘅事）」、「要大叫舉手先合格」、「仲有幾個Number到你嘅時候，就應該行到counter面前準備。」

有自稱前員工現身留言，親解壽司郎「叫位」機制背後的「運作盲點」，他表示「壽司郎並無任何可以彈性處理嘅機制」，員工都是根據SOP（標準作業程序）叫號，即「3次無人回應就嗌下個number」，因此「如果係繁忙時間，帶位員工無經驗，唔清楚空枱只有3張 ，又無停頓一口氣不停嗌4-5個號碼，最終就會發生呢個情況。」而且補飛機制「係要兩張順號碼先嗌一張補飛號碼 ，假如補飛已經有人排緊隊，就會造成你所講嘅情況，仲遲過本身比我遲嚟嘅人入座。」

圖片及資料來源：Threads

文：Y