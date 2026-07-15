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青衣街坊酒樓開業不足一年結業！電話已轉為「暫停登記」 網民惋惜嘆：開酒樓死最快

飲食
更新時間：19:47 2026-07-15 HKT
發佈時間：19:47 2026-07-15 HKT

在香港餐飲業競爭激烈的大環境下，不少食肆均面臨嚴峻的營運挑戰。近日，有網民發現位於青衣長青商場內的「青雲海鮮酒家」在開業不足一年便迅速結業，令不少曾光顧的街坊感到愕然，感嘆「開酒樓死最快」。

青衣「青雲海鮮酒家」開業不足一年結業 電話已轉為「暫停登記」

近日，有網民在社交平台群組「香港酒樓關注組」上發帖，指位於青衣長青邨長青商場的「青雲海鮮酒家」已經結業。從帖中照片可見酒樓內部已經關燈，一片漆黑，而店外則放有外賣點心車及零星蒸籠。

據了解，該酒樓接手原「雅殿海鮮酒家」後，於去年9月1日才開始試業，店內更加設「智能風乾晾胚櫃」來製作即燒燒味作為特色賣點，惟不足一年的時間便要面臨結業的厄運。《星島頭條》記者嘗試跟進查證，發現致電酒樓的聯絡電話時，系統語音已提示「暫停登記」。

網民惋惜嘆：接個個，死個個

酒樓的迅速結業亦令區內街坊失去了一個用膳選擇，不少網民對結業感到驚訝，表示「咁快？早排先去完」；也有人猜測酒樓未來的發展，認為「似轉手又開過」。同時，不少網民對經營酒樓抱持悲觀態度，直言「開酒樓死最快」，甚至形容該位置或行業現狀是「接個個，死個死個個」。

資料來源：香港酒樓關注組青衣街坊吹水會

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