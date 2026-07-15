1招慳到盡！連鎖快餐店暑期突發優惠 早午茶晚餐低至$30 自選招牌粉麵/焗飯/小菜
更新時間：11:14 2026-07-15 HKT
發佈時間：11:14 2026-07-15 HKT
發佈時間：11:14 2026-07-15 HKT
大快活套票｜今個暑假，連鎖快餐店大快活推出「阿活盛夏美食套票」，涵蓋早、午、茶、晚四個時段，平均每餐低至$30，更可以品嚐到阿活焗豬扒飯、西多士配紅豆冰、菠蘿咕嚕肉等招牌菜，為顧客提供高性價比且充滿地道風味的餐飲選擇。
大快活全新夏日套票優惠 早午茶晚餐低至$30
早午茶晚餐適用 自選招牌粉麵/焗飯/小菜
是次「至抵食早市套票」只需$120即可享用4個指定早餐，折扣高達77折。食客可選擇深受歡迎的「脆香黃金雞扒系列」或「即炸脆香魚柳系列」，為新一天注入滿滿能量。若想享受豐盛的中午時光，「至飽肚午市套票」絕對不容錯過，當中包括「阿活焗豬扒飯」、「阿活咖哩雜扒飯」、「阿活煎蛋鴛鴦飯」等多款飽肚之選，現低至75折即可品嚐。
下午茶時段同樣精彩，「至想食茶市套票」售價為$120/4餐。推介組合包括經典港式滋味「即煎西多士配粒粒紅豆冰」，以及邪惡又滿足的「原隻淮鹽生炸雞髀配熱飲」，讓人在午後時光大快朵頤。至於晚餐方面，「至多款晚市套票」主打健康美味的「唔落味精」系列，選擇涵蓋「菠蘿咕嚕肉」、「滑蛋粟米魚塊」及「蝦仁韭黃炒蛋」等，共有超過10款小菜供選擇。
簡單4步購買大快活套票
為了讓顧客更便捷地享用優惠，大快活推出了簡單易用的電子套票系統。只需透過官方手機應用程式，四個步驟即可完成購買及換領：
- 開啟大快活APP，於主頁按下方的快捷鍵，並點選「節日及派對美食」。
- 將心水選擇（例如：至抵食早市套票$120）加入購物車。
- 完成付款後，相關的餐飲換領券會於5分鐘內發送到APP內的「我的錢包」。
- 抵達全線任何大快活分店，於收銀處出示換領券二維碼，即可換領指定套餐一份。
大快活「阿活盛夏美食套票」優惠
- 套票售賣日期：即日起至2024年8月10日
- 換領券使用日期：即日起至2024年8月31日
- 套票價錢與內容：
- 至抵食早市套票：$120（包含4張指定早餐換領券）
- 至飽肚午市套票：$160（包含4張指定午餐換領券）
- 至想食茶市套票：$120（包含4張指定下午茶餐換領券）
- 至多款晚市套票：$180（包含4張指定晚餐換領券）
- 條款細則：優惠適用於全線大快活分店（落馬洲分店除外）；晚市可供選擇之小菜每天不同，以各分店可提供之餐種為準；優惠受相關條款及細則約束。
資料來源：大快活
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