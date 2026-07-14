酒樓抵食晚市優惠！$198歎盡3道菜 清蒸虎杉斑/白鱔/鹵水拼盤/沙薑雞

稻香集團旗下的食府「潮館」，一直以地道正宗的潮汕美食及舒適的環境深受食客歡迎，是區內親友聚餐的熱門首選。近日，潮館強勢推出極具吸引力的「晚市 3 重奏」夏日推廣優惠，折實價只需$198即可享用一套三款精選小菜。套餐每日供應不同菜式，例如星期一必食的豉汁蒸白鱔配鮮魷圈，絕對能吸引喜愛精緻中菜的饕客！

潮館晚市優惠 $198歎一星期七日限定菜單

這次推出的$198優惠套餐，最大的賣點在於其靈活且豐富的菜式編排。食府特意設計了由星期一至星期日天天不同的三味小炒組合，確保食客每次光臨都能體驗到全新的味覺享受。喜歡經典口味的食客，不容錯過星期一的豉汁蒸白鱔配上惹味的醬皇爆鮮魷圈及椒絲腐乳通菜；星期四則主打海鮮盛宴，提供外脆內嫩的糖醋松鼠魚及正宗潮汕招牌鹵水拼盤。

至於迎接週末的星期五及星期六，餐廳更準備了碧綠炒斑球、特色沙薑雞（半隻），以及鑊氣十足的古法蒸斑頭腩配馳名鹵水鵝片。每款佳餚均由大廚精心炮製，完美展現出傳統潮菜的精湛烹飪水準與獨特風味。

在現今物價高企的環境下，只需港幣$198，即可享有一套包含海鮮、肉類及時令蔬菜的豐盛晚餐。對於追求高性價比的消費者而言，這無疑是夏日裡與同事或家人聚會的最佳著數推介。

潮館「晚市 3 重奏」優惠詳情

提供優惠餐廳 ：潮館（元朗分店）

餐廳地址 ：元朗廣場3樓333-340號舖

優惠期限 ：即日起至 8 月 31 日

優惠詳情 ：於晚市時段供應「晚市 3 重奏」套餐，每套折實價$198（包含三款指定小菜，每日款式不同）。

條款及細則 ： 本優惠只限堂食，恕不設立外賣及攜走服務。 顧客需另繳付茗茶費用及加一服務費。 推廣內容如有任何更改，恕不另行通知，一切優惠詳情及安排以店內宣傳海報為準。





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