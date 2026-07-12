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大家樂晚市$99二人餐！花膠金湯雲吞雞鍋配叉燒+小菜 一連三日快閃限定

飲食
更新時間：09:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-12 HKT

大家樂近日推出震撼全城的「劈價」優惠，晚市二人套餐竟然只需$99，即可品嚐足料滋補的「花膠金湯雲吞雞鍋」，更可選擇轉配足料老火湯，絕對是近期不可錯過的超值推廣！

大家樂慢火精熬鮮甜雲吞雞湯底 花膠補充骨膠原

大家樂推出震撼全城的晚市二人套餐優惠。
大家樂推出震撼全城的晚市二人套餐優惠。

大家樂今次推出的主打鍋物，可謂誠意十足的養生佳作。廚師團隊嚴選優質嫩滑雞件與飽滿大粒的雲吞，配合極具滋補養顏功效的花膠，以慢火精心熬煮出鮮甜味濃的金黃色湯底。每一口熱湯都充滿精華，不但能讓食客邊品嚐美食邊輕鬆補充骨膠原，更能在疲憊的工作後帶來滿滿的溫潤感。若偏好傳統口味，食客亦可選擇轉配同樣足料的老火湯，一樣美味可口。除了滋補湯底，這個超值的二人套餐更包含一碟燒至微焦香口、肉汁豐富的招牌蜜汁叉燒，甜而不膩，完美滿足食客對港式傳統燒味的渴望。

鑊氣小菜靈活搭配 晚市極抵二人餐

$99套餐還提供極高自由度的小菜選擇。食客可以從多款鑊氣十足的即炒招牌小菜中任選一款；若想品嚐海鮮滋味，只需額外加$10，即可升級轉配原條蒸魚，再配上兩碗熱騰騰的白飯，份量極度充足，保證捧腹而回。難怪大批網民紛紛在社交平台上大讚這個組合為「直情係劈價的晚餐」，更直呼「99蚊咁多嘢點都去食返次」、「抵喎！」等好評如潮，深得消費者歡心。

大家樂二人餐優惠詳情 

  • 優惠時段： 晚市時段（具體供應時間請參考各分店公佈）

  • 優惠內容： 晚市二人餐（售價：$99）

  • 套餐包括：

    • 「花膠金湯雲吞雞鍋」一客（可選轉配足料老火湯）

    • 招牌蜜汁叉燒一碟

    • 任選招牌即炒小菜一款（另加$10可轉配原條蒸魚）

    • 白飯兩碗

  • 優惠期限： 7月11－13日，期間限定，售完即止

  • 注意事項： 產品圖片只供參考，實際價格、供應情況及相關條款細則可能因個別分店而異，詳情請向店員查詢。


同場加映：$98歎火鍋放題！連鎖酒樓58折優惠 任食海鮮/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任飲

 

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