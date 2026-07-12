港人不愛吃冰室？小紅書3點熱議「不要被騙了」 港網民反指：建議去觀塘睇吓

在內地社交平台上，不時有關於香港旅遊及美食的「避坑指南」。近日，有網民以「不要再被騙了，香港人不吃冰室的！」為題發文，引發中港兩地網民熱烈討論。樓主列出3點指控本地連鎖冰室質素參差，如只為「打卡」而設，食物定價不合符性價比，有人對此表示共鳴，也有香港網民直言如無需排隊，一吃無妨，有人則指出這類冰室仍受港人歡迎，笑言「建議你去觀塘睇吓」！

港人不愛吃冰室？小紅書3點熱議「不要被騙了」

該名內地博主在小紅書發文，直指近年不少內地旅客來港旅遊時，都會顧某幾間連鎖網紅冰室，惟這些餐廳在香港本地人之間根本不受歡迎，又形容現在的冰室是只為迎合遊客市場而設的「新派連鎖冰室」，僅以「懷舊」、「打卡」吸引食客，與香港1950至1960年代的冰室的本質意義不盡相同。

他又詳細列出現今冰室的3大問題，奉勸旅客不要盲目跟風打卡，直言「現不要再被騙了，香港人不吃冰室的！」

首先是食物質素，樓主指出部分連鎖網紅冰室的食物，其實是使用來自「中央工廠的急凍包翻熱（預製菜）」，失去傳統茶餐廳大廚「即叫即炒」的新鮮風味。而相比「茶餐廳」，樓主認為供應差不多的食物，以「冰室」為賣點，出品能夠「賣更貴的價錢」。最後，不少「網紅」冰室被批評為「踩坑」（即「中伏」），且務態度差，其招牌菠蘿油、奶茶及常餐質素遠不及老字號街坊小店，催促客人、「黑面」成為常態。

港網民反指：建議去觀塘睇吓

帖文引來不少網民討論，有人同意樓主的觀點，留言表示：「那個華X那麼多人排隊，（味道）太一般了」、「排隊的別去就對了！推薦的別去」。有內地網民更提到部分知名冰室的「暴躁服務」，戲稱：「澳X及九X千萬不要去，除非你想被罵」，但也有網民坦言想感受一下另類的本土文化，「 好遺憾，上次去香港暫未見到惡劣服務，我想見吓，我覺得咁樣係好本土」。

有部分香港網民則對樓主的意見有所保留，指出確實有不少本地人抗拒某些「遊客專屬」的連鎖冰室，但這並不代表香港人不吃冰室，「老實見到咩食咩，附近如果無又唔多人排都會照食」。有網民一針見血地回應：「建議你去觀塘紅茶睇吓，工業區最有說服力，邊個話香港唔食。」

此外，也有港人感嘆，現時在街頭看到的「新式冰室」，與他們童年時的舊式冰室已大相逕庭。傳統冰室只會供應簡單輕食，「細個去的冰室餐食好似澳牛咁，邊有咁多花款俾你」。

來源：小紅書

文：LW