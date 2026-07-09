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食客投訴長者快餐店1人獨霸4人枱：「每天坐喺呢個位賭馬」 網民建議2奇招應對

飲食
更新時間：13:22 2026-07-09 HKT
發佈時間：13:22 2026-07-09 HKT

長者不消費佔用快餐店座位，不時成為網絡上的熱話。近日，有食客投訴一名「叔叔」在快餐店獨自「霸曬四個位」，形容「佢每天都係坐喺呢個位置賭馬嘅」。不少網民都不恥「叔叔」的行為，紛紛為樓主獻計，詳情即看下文！

食客投訴長者快餐店1人獨霸4人枱：「每天坐喺呢個位賭馬」

有食客日前於Threads發文，指1名長者在快餐店「一個人霸曬四個位」，又指對方「應該佢每天都係坐喺呢個位置賭馬嘅」。依樓主的圖片所見，當時快餐店不少餐枱都已有人正在用餐，惟環境未算過份擠擁。而涉事的「叔叔」在桌上擺放了3杯清水，而保溫壺、馬經、原子筆等個人物品則散落枱上，對面的座位亦放有一疊報紙。

其實食客投訴長者長期佔用快餐店座位時有發生，早前亦有長者因自備包點，在連鎖快餐店單點$7奶茶佔座1小時，被網民發文炮轟。

網民力撐樓主 建議出2招應對

不少網民都留言力撐樓主，不恥涉事「叔叔」的行為，「佢日日都係咁，重有幾班都係輪住坐又嘈住哂，想搵個位食嘢都冇」、「咩年代仲要咁樣度馬，一部電話搞掂晒啦」。有人則建議2大奇招應對叔叔霸位賭馬，「放幾本書比（俾）佢」、「買本書放喺枱面問可唔可以搭枱」、「搭佢膊頭問可唔可以坐」。有網民認為，「人小冇所謂，人多真係真係要叫佢走」、「快餐店方面要諗方法去杜絕呢啲人，講真佢自己餐廳都唔理，做食客嘅唯有去第間」。

文：TF

資料及圖片來源：Threads、大埔@Facebook、星島圖片庫

延伸閱讀：長者慢速繳費引議！「交錢阿婆」憑一己之力癱瘓便利店？網民呻「神沙倒出嚟慢慢數」阻返工


 

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