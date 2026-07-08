中環天際餐廳自助餐買一送一！Porterhouse$317起任食生蠔/波士頓龍蝦/蟹腳/即煮意大利麵/熱溶芝士

中環屢獲殊榮的高級海鮮扒房Porterhouse，憑藉其優雅高尚的用餐環境及頂級優質的食材，一直深受追求品味的食客歡迎，是節日慶祝及親友聚會的熱門之選。近日餐廳更推出震撼快閃優惠，週末自助早午餐專享買一送一，人均低至HK$317即可無限量任食波士頓龍蝦及鮮甜生蠔，絕對是本月最具性價比的餐飲選擇！

中環Porterhouse天際自助餐饗宴 開揚景觀與環球頂級海鮮完美結合

坐落於中環蘭桂坊加州大廈24樓的Porterhouse，讓食客在品嚐美食的同時，能居高臨下俯瞰中環繁華壯麗的天際線景致。餐廳向來以搜羅優質海鮮與上乘熟成牛排而聞名，環境奢華且極具格調。是次推出的「天際饗宴」週末自助早午餐優惠，為大眾帶來極致的味蕾享受。

自助餐桌上源源不絕供應各式頂級冰鎮海鮮，當中最矚目的必然是鮮甜多汁的波士頓龍蝦、肉質飽滿的優質蟹腳，以及鮮味濃郁、入口即化的高質生蠔。除了豐富的冷盤，現場更特設互動烤肉專區，由專業廚師為食客即席烹調各式熱葷美饌，包括即煮正宗意大利麵與香氣四溢的傳統熱熔芝士，款式多元，全面滿足不同食客的口味與需求。

晚市尊享套餐優惠 細味高質牛排加送無限暢飲

除了極受歡迎的早午餐時段，Porterhouse亦特別針對晚市時段推出極具吸引力的「招牌品味之選」晚市套餐。只要透過指定優惠連結預訂，食客更可獨家獲贈一小時無限暢飲體驗，任飲精選紅酒、白酒及氣泡酒，讓醇厚美酒與餐廳招牌的高級牛排完美搭配。

針對熱愛海鮮的饕客，餐廳全新加推「生蠔12隻配氣泡酒」超值套餐，人均只需HK$181，即可細味鮮甜爽脆的頂級生蠔。同時，享用此套餐的食客更可於現場享有單點菜單八折的專屬優惠，讓整個高級餐飲體驗進一步昇華，絕對物超所值。