$22下午茶推介！歎大家樂現場即炸雞翼配脆炸雞髀 優惠價限時3日供應
更新時間：17:34 2026-07-08 HKT
發佈時間：17:34 2026-07-08 HKT
發佈時間：17:34 2026-07-08 HKT
不少人都喜歡在下午茶三點三時段尋找美味的小食來為自己充電，最近大家樂強勢推出極具吸引力的下午茶激賞優惠，只需極抵價$22，即可一次過品嚐招牌金蜜雞翼及脆炸雞髀。這個破底價優惠以超高性價比帶來雙重滋味，絕對是近期不可錯過的平價美食推介！
大家樂招牌金蜜雞翼 配現場即炸脆雞髀
在這款震撼的下午茶套餐中，最受矚目的主角必定是大家樂的經典皇牌之作——金蜜雞翼。每一隻雞翼都經過廚師團隊的精心醃製與烤焗，外皮呈現出極具誘惑力的金黃色澤。最特別之處在於，這款雞翼特意加入了優質的麥蘆卡蜜糖進行調味。烤製後散發出陣陣焦香，甜而不膩，成功俘虜了無數食客的味蕾，成為下午茶時段的必點佳餚。
除了招牌金蜜雞翼之外，這個只需$22的震撼價下午茶優惠，更同時包含了另一款人氣極高的炸物小食——脆炸雞髀。這款炸雞髀份量十足，嚴選優質雞肉製作，外層經過精準的高溫油炸處理，炸至金黃酥脆。將香甜惹味的金蜜雞翼，與酥脆可口的炸雞髀配搭在一起，不但為味覺帶來了截然不同的豐富層次，更為喜愛肉食的消費者提供雙倍的飽足感與享受。
大家樂下午茶優惠詳情
-
優惠推廣內容： 麥蘆卡金蜜雞翼配脆炸雞髀下午茶套餐
-
優惠價錢： 港幣 $22
-
適用時段： 每日下午2時半後
-
優惠期限： 即日起至7月10日（數量有限，售完即止）
-
條款及細則：
-
此優惠適用於全港指定大家樂分店。
-
產品及食材供應將按個別分店當日實際情況而定。
-
宣傳海報及圖片只供參考，實際食品份量及賣相請以實物為準。
-
如有任何爭議，大家樂保留最終決定權。
-
同場加映：雲吞麵2大優惠！一粥麵堂食鮮蝦雲吞麵餐低至$32 外賣盒裝雲吞$100/3盒
最Hit
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
2026-07-07 14:04 HKT