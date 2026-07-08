$22下午茶推介！歎大家樂現場即炸雞翼配脆炸雞髀 優惠價限時3日供應

不少人都喜歡在下午茶三點三時段尋找美味的小食來為自己充電，最近大家樂強勢推出極具吸引力的下午茶激賞優惠，只需極抵價$22，即可一次過品嚐招牌金蜜雞翼及脆炸雞髀。這個破底價優惠以超高性價比帶來雙重滋味，絕對是近期不可錯過的平價美食推介！

大家樂招牌金蜜雞翼 配現場即炸脆雞髀

大家樂強勢推出極具吸引力的下午茶激賞優惠。

在這款震撼的下午茶套餐中，最受矚目的主角必定是大家樂的經典皇牌之作——金蜜雞翼。每一隻雞翼都經過廚師團隊的精心醃製與烤焗，外皮呈現出極具誘惑力的金黃色澤。最特別之處在於，這款雞翼特意加入了優質的麥蘆卡蜜糖進行調味。烤製後散發出陣陣焦香，甜而不膩，成功俘虜了無數食客的味蕾，成為下午茶時段的必點佳餚。

除了招牌金蜜雞翼之外，這個只需$22的震撼價下午茶優惠，更同時包含了另一款人氣極高的炸物小食——脆炸雞髀。這款炸雞髀份量十足，嚴選優質雞肉製作，外層經過精準的高溫油炸處理，炸至金黃酥脆。將香甜惹味的金蜜雞翼，與酥脆可口的炸雞髀配搭在一起，不但為味覺帶來了截然不同的豐富層次，更為喜愛肉食的消費者提供雙倍的飽足感與享受。

大家樂下午茶優惠詳情