點心放題優惠！尖沙咀凱悅軒120分鐘任點任食 $264起狂歎蜜汁叉燒/蝦餃皇/燒賣

尋找高質素的飲茶好去處？位於尖沙咀的星級酒店中菜廳向來深受大眾歡迎。近日尖沙咀凱悅酒店「凱悅軒」推出極具吸引力的早鳥點心放題快閃優惠，主打買二送二推廣，四人同行人均低至HK$264，即可盡情品嚐多款頂級精緻點心，絕對是親朋好友聚餐的超值之選！

尖沙咀凱悅軒點心放題 逾廿款星級點心任食

尖沙咀凱悅酒店「凱悅軒」推出極具吸引力的早鳥點心放題快閃優惠。

凱悅軒的裝潢巧妙地融合了現代藝術感與二十年代傳統茶館的獨特韻味，為食客營造出一個高雅而舒適的用餐環境。餐廳毗鄰知名購物中心K11，地理位置極為優越，無論是週末消閒還是平日聚會，都能提供一流的餐飲享受。這裡不僅是品嚐地道中式佳餚的理想地點，其優雅的氛圍更讓人在品茗嚐點的同時，感受到一絲遠離煩囂的寧靜。

是次120分鐘點心放題的菜單相當豐富，每日早上十時起供應，提供超過二十款精心炮製的點心、小食及甜點。當中絕不能錯過的必屬凱悅軒馳名招牌菜「蜜汁叉燒」，大廚特意選用優質本地梅頭豬肉，配上秘製香甜蜜汁烤製，肉質軟腍且肥瘦適中，口感層次豐富。此外，皮薄餡靚的「筍尖蝦餃皇」以及鮮味十足的「飛魚子燒賣」亦是人氣之選。每一款點心均由廚藝團隊新鮮即製，滿足一眾點心愛好者的味蕾。

早鳥買二送二推廣 輕鬆享半價優惠

為了讓大眾能以平民價格享受高級酒店餐飲，是次推廣特別設立了極致划算的收費方案。選擇「買二送二」的四人同行早鳥點心放題，總收費只需HK$1,056，折合人均消費低至HK$264，相比原價HK$1,832絕對是物超所值。

若然是兩人同行，亦可選擇七折優惠方案，兩位只需HK$684，人均HK$342，同樣極具吸引力。以上價格均已包含加一服務費及茶位費，讓消費者無需擔心額外隱藏收費，安心享受美食。

提供優惠之餐廳 ：香港尖沙咀凱悅酒店 凱悅軒（The Chinese Restaurant）

優惠預訂期限 ：2026年7月8日中午 12:00 起至 7月14日 23:59 止

適用用餐日期 ：2026年7月9日至 2026年8月31日

點心放題供應時間 ：早上 10:00 至 中午 12:00（享長達120分鐘任食）

優惠價格詳情 ： 【早鳥買二送二】4人同行 HK$1,056，平均每位HK$264（原價 HK$1,832/4位） 【早鳥低至7折】2人同行 HK$684，平均每位HK$342（原價 HK$916/2位）

餐廳地址 ：香港尖沙咀河內道 18 號香港尖沙咀凱悅酒店 3 樓

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