大家樂推4星期連環驚喜優惠！大派$10優惠券／$1歎紅豆冰／特飲買一送一／儲分免費換蘑菇湯+魚香茄子飯

陪伴港人成長的連鎖快餐品牌大家樂，一直以高性價比的多元化美食深受大眾歡迎。今個夏日大家樂推出「搶賞要有」活動，一連四星期送上激抵著數，當中最矚目必數 $1 換購港式經典紅豆冰，絕對是消暑首選！

大家樂經典出擊$1歎飲品 每星期派$10點餐優惠券

大家樂即日起推出連串餐飲優惠。

炎炎夏日，一杯冰涼透心的飲品絕對能驅走暑氣。大家樂由即日起推出連串餐飲激賞，星期一至五將限量派發 $1 驚喜優惠券。食客只需以親民價 $1，即可換購香濃細滑的「一哥熱奶茶」、港式經典消暑「紅豆冰」或冰涼解渴的可樂。此外，逢「開心星期二」惠顧人氣「至 Cool 冰冰」系列特飲，更可享買一送一優惠，提供多款透心涼口味，最適合與三五知己或同事分享夏日小確幸。而每週首次惠顧，更可獲贈價值 $10 的手機點餐優惠券，讓大眾以更抵價格品嚐各款滋味快餐，輕鬆賺取折扣。

積分當錢使 換超值美食及門票

除了直接的折扣優惠，大家樂 Club 100 會員計劃的「樂賞分」快閃亦全面升級，實行將積分價值最大化。會員只需以 300 積分，憑任何惠顧即可以超值價 $1 換購暖心是日糖水或精緻甜品；儲滿 800 積分可換購香濃滋味的酥皮焗蘑菇湯；1,000 積分更能換取一客惹味下飯的魚香茄子飯，大飽口福。值得一提的是，各位「貓奴」只需憑 200 積分，即可換領備受矚目的「香港貓迷博覽會 2026」入場門票，享受有得食又有得玩的雙重樂趣。

新會員賞$50 掃碼解鎖隱藏驚喜

為了吸引更多新會員，現在登記加入 Club 100，即可獲贈總值超過 $50 的迎新禮遇，當中包含多張適用於茶市及晚市的現金優惠券，讓食客在不同時段都能享受實惠。此外，品牌更首度引入線上線下互動體驗，由 7 月中旬起，全港多處將隱藏指定 QR Code。公眾只需透過應用程式「一掃即玩」，即有機會解鎖各項隱藏的限定獎賞及跨界別生活消費禮遇。

大家樂「搶賞要有」優惠詳情

活動推廣日期： 即日起至 2026 年 8 月 2 日

$1 飲品優惠： 星期一至五限量派發，可即日以 $1 換購一哥熱奶茶、紅豆冰或可樂

買一送一優惠： 開心星期二限定，惠顧「至 Cool 冰冰」系列特飲即享

手機點餐優惠： 每週首次惠顧，送 $10 手機點餐優惠券

迎新優惠： 新登記會員即享總值逾 $50 迎新禮遇（包含茶市及晚市現金券）

互動驚喜： 7 月中旬起掃描指定 QR Code 解鎖限定獎賞

條款細則： 優惠受相關條款及細則約束，如有更改，恕不另行通知。



圖片及資料來源：大家樂 Café de Coral

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