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將軍澳丼飯店變陣大排長龍！$58起鐵板扒餐歎牛板腱/封門柳 無限任食薯條/沙律吧

飲食
更新時間：15:03 2026-07-06 HKT
發佈時間：15:03 2026-07-06 HKT

近年本港餐飲業競爭白熱化，不少餐廳紛紛尋求轉型突破，希望吸引更多食客光顧。位於將軍澳的日本過江龍餐廳「伝説丼屋」近日宣布推出全新「鐵板排餐系列」，只需$58起就可以歎到熱辣辣的鐵板鋸扒餐，同時增設免費沙律自助吧，可以任食薯條及任飲牛骨清湯，憑藉極高性價比成功「變陣」，吸引大批街坊排隊朝聖，詳情即看下文！

將軍澳丼飯店變陣大排長龍！$58起鐵板扒餐歎牛板腱/封門柳

面對港人北上消費熱潮，不少餐廳都面臨經營困難，需要「變陣」應對食客減少的問題。最近，位於東港城的日式丼飯專門店「伝說丼屋」推出全新分店限定的「鐵板排餐系列」，獲大批食客在用餐時段排隊光顧，更不時於店外形成長長人龍，成功逆市突圍而出！

全新「鐵板排餐系列」設有6款肉類選擇，讓食客除了品嘗招牌日式丼飯，也能在店內享用「熱辣辣」的鐵板餐，其中包括牛板腱、牛翼板、封門柳、一口牛、豬扒及雞扒，價錢最平港幣$58起就可以歎到，價格親民而且性價比極高，成功吸引區內街坊前來朝聖。

無限任食薯條/沙律吧 

與此同時，不論食客選擇招牌丼飯或鐵板排餐，均可免費享用店內的自助沙律吧，除了供應新鮮沙律及生果，更可以無限任食薯條及任飲牛骨清湯，成為不少人追求抵食飽腹的首選！

日本過江龍餐廳「伝說丼屋」自1971年創業，主打即叫即製的豚肉丼飯，深受當地人歡迎。品牌於2022年正式落戶香港，現時設有兩間分店，分別位於葵芳新都會廣場及坑口東港城。

伝說丼屋 分店地址：

  • 葵涌興芳路223號新都會廣場第二層240-243號舖
  • 將軍澳重華路8號東港城第一層196號舖

文：LW

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