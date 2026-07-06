麥當勞推出滑嘟嘟主題美食！藍莓新地/奶昔新登場 至尊漢堡同步回歸 附5款周邊換購方法

麥當勞又有新搞作！「滑嘟嘟」作為麥當勞經典紫色吉祥物，一向極受歡迎，麥當勞日前宣佈推出滑嘟嘟主題美食，分別有全新巨峰提子波波梳打、藍莓新地、人氣王滑嘟嘟奶昔等，更帶來5款周邊商品。而2007年推出後大受歡迎、闊別多年的「至尊漢堡」亦於即日起同步回歸，另外更推出全新滋味漢堡「至尊脆雞堡」。即看下文了解詳情。

麥當勞推出滑嘟嘟主題美食！藍莓新地/奶昔新登場

香港麥當勞由7月7日起，推出多款以「滑嘟嘟」夢幻紫色為主題的期間限定美食，以及期間限定麥當勞App優惠，分別有人氣王滑嘟嘟奶昔（雜莓味）、全新巨峰提子波波梳打、藍莓新地、經典香芋批。

麥當勞期間限定App優惠

滑嘟嘟奶昔：7月7日上午11時起，App用戶可以100積分+$1優先換購，數量有限，換完即止（其後App優惠價$18起）

全新巨峰提子波波梳打（升級優惠）：顧客加$9.5可升級「大大啖套餐」，歎齊全新巨峰提子波波梳打配經典脆薯皇

藍莓新地：App優惠價$12.5

經典香芋批：App優惠價$11.5

至尊漢堡事隔近20年回歸！新出至尊脆雞堡

2007年推出後大受歡迎、闊別多年的「至尊漢堡」亦於即日起同步回歸。以100%安格斯牛肉作主角，配搭新鮮生菜、番茄、酸瓜、爽脆洋蔥條及香濃芝士，再加入「至尊漢堡醬」，交織出濃郁多汁與清新爽脆的完美平衡。

全新登場的「至尊脆雞堡」採用外脆內嫩的特大原塊雞腿肉，配搭新鮮生菜、番茄、爽脆洋蔥條、香濃芝士及經典「至尊漢堡醬」，金黃香脆，帶來既熟悉又充滿新鮮感的滋味體驗。

滑嘟嘟全新周邊精品 附換領方法

麥當勞 App一連三星期分階段推出一系列人氣王滑嘟嘟潮物，由運動配件、時尚拖鞋、休閒沙灘褲到滑嘟嘟公仔掛飾一應俱全，粉絲必定要入手。

換領方法：