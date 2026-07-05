阿財客家發粿到底怎麼了 ？網上尋代購掀港台兩地隔空罵戰 港人批「炒作」惹台網民反擊

社交平台上不時會出現食品因爆紅而引發搶購潮的情況。早前，有網民在Threads上發現代購台灣特產「阿財客家發粿」的風氣盛行，事件由起初的網民互助，意外發酵成港台兩地的隔空罵戰，皆因有香港網民質疑這場熱潮實為公關炒作，隨即引發台灣網民的強烈反駁。

網民互助遇上跟風效應 「阿財客家發粿」演變成港台兩地隔空罵戰

這場「阿財客家發粿」風波起源於一則Threads的代購帖文，一位網民發文表示自己想食「阿財客家發粿」，尋求剛好來港的人士幫忙攜帶，部分網民看到帖文後亦感到好奇「究竟係咪真係咁好食？」，並順勢詢問負責幫忙帶貨的台灣人能否一併代購。結果，該名台灣熱心人士最終一口氣買了二十多個發粿帶來香港交收。

起初這純粹是網民之間的「互助」行為，並未算得上極度熱爆。然而，事件後來卻引發了其他人的跟風效應，逐漸演變成一堆代購帖文充斥 Threads 版面，最終發酵成看似全網瘋搶的代購熱潮。這股熱度甚至蔓延回台灣，有台灣網民表示「我前天跑了三個休息站都買不到」；更有不少台灣媒體以「紅到香港」為題介紹該款發粿，令事件進一步升溫。

港人質疑「炒作工程」惹台網民反駁：別自我膨脹

不過，這股異常的熱潮隨即引起了部分香港網民的質疑。有港人發文指出，所謂在香港爆紅的現象，其實「根本沒有人在討論」，並聲稱自己在台北的便利店見到貨架上一大堆發粿「根本沒人買」。該網民直指這「感覺又是台灣公關及香港代購的炒作工程」，質疑有人企圖複製其他知名台灣食品的成功模式。此外，有曾品嚐過的港人表示味道「唔係想像中咁甜」，但認為未至於要專門找代購，直言如果只是普通的黑糖糕，「我寧願喺香港買年糕或者蘿蔔糕算啦」。

與此同時，這番言論隨即引來台灣網民的強烈反駁。大部分的台灣網民強調「從頭到尾想吃的是台灣人不是香港人」，並直言「沒有人在乎香港人喜不喜歡吃」，呼籲港人「不要過度膨脹自己的重要性」。亦有台灣網民補充，該發粿在台灣本來就銷量不俗，雖然不排除品牌後續有營銷操作，但產品本身並非僅靠炒作而紅。

資料來源：Threads