百佳超市限時優惠！買兩排汽水送金象米/包裝茶/火腿 一連6日門市/網店適用

百佳超市優惠｜炎炎夏日，冰涼的汽水絕對是消暑良伴。百佳超級市場推出極具吸引力的「佳多寶」激抵推廣，只需購買兩排指定汽水，即可獲贈總值超過$56.9的實用贈品，包括金象米、包裝茶及火腿，變相買汽水送多項家中必備的食物。

百佳超市一連6日買汽水送金象米/包裝茶/火腿

百佳超市一連6日買汽水送金象米/包裝茶/火腿

每當氣溫攀升，雪櫃裡的冰凍飲品總是消耗得特別快，百佳超級市場精心推出飲品推廣活動，讓消費者以超值價格補充消暑良伴。即日起至7月9日（四），只要到百佳、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL及PNS網購，即可以$56購買兩排可口可樂/玉泉/雪碧/芬達汽水330毫升8罐裝，為炎熱的夏日帶來一絲清涼快意。

此外，消費者在購買兩排指定汽水後，即可免費獲贈三款精選實用禮品，包括「淳。茶舍」無糖茶飲品250毫升6包裝、「金象牌」頂上茉莉香米1公斤裝，以及「天壇牌」火腿豬肉罐裝198克，總價值高達$56.9，甚至超越了汽水本身的售價！

百佳限時推廣優惠

資料來源：香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK