大埔40年老字號「廣成麵家」疑結業 寶鄉街舖落閘招租 馳名手唧魚蛋成絕唱?

今日（３日）有網民於社交平台Facebook群組「大埔人大埔谷」上載相片，指大埔老字號知名粉麵店「廣成麵家」大門經已落閘，舖面更貼出了招租廣告。該名網民在帖文中留言嘆息「又一間」，隨即引起區內街坊討論，有人就透露原店東早前已將生意易手，令出品水準下降。

大埔「廣成麵家」驚傳結業！廣福冬菇亭發跡 憑手打魚蛋粉麵家傳戶曉

有網民在社交平台Facebook群組「大埔人大埔谷」分享了一張相片，指出大埔的「廣成麵家」門外已貼有招租廣告，疑似已悄然結業。《星島頭條》亦嘗試致電到店，為舖內已無人接聽。

回顧「廣成麵家」的發展史，該店早於1984年在廣福邨的冬菇亭創立。創辦人王森當年憑藉出色的手打魚蛋粉麵打響名堂，由原本默默無聞的小店，逐漸累積大批忠實回頭客。直至2000年，麵店由第二代傳人即幼子王贊強（強哥）正式接棒。2017年創辦人離世後，由於辦理牌照轉名手續需時，加上當時面臨業主加租的壓力，麵家最終無奈遷出經營了三十多年的冬菇亭，轉移至附近的寶鄉街地舖重新開業。

自家製魚蛋、墨太丸、炸魚皮買少見少

該店多年來以自家製食材作招徠。其招牌手打魚蛋主打濃郁魚鮮味，口感爽滑；另一人氣食品墨魚丸，則混合了墨魚肉、墨魚鬚及芹菜粒製作，口感層次豐富，在市面上已甚為少見。此外，利用打魚蛋剩餘的門鱔皮每日新鮮油炸而成的魚皮，以其硬脆口感配搭麵湯食用，亦是食客推崇的經典配搭。

網民指轉手後水準有變 慨嘆飲食業經營困難

有網民對結業感到詫異，直言「估唔到」，並慨嘆現時大環境欠佳，「生意好難做，基本上無左一半晚市」；但另一方面，亦有部分熟客透露，該店早前已易手，並非有原東主主理，故質素大不如前，直言「轉咗手之後，已經唔好食」、「新接手嘅又平庸，應被時代淘汰啦」。

資料來源：大埔人大埔谷

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