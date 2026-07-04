實測汽水隱藏飲法？網傳簡單3步完成「完美可樂」 網民突破盲點：直接喝最好喝

汽水消暑解渴，是許多人夏日雪櫃必備的飲料。近日，有台灣網民在社交平台分享1個汽水隱藏飲法，示範只需簡單3步，即可製作出「最完美的可樂」，相比起直接將可樂倒入杯中，兩者味道「差很多」，隨即引起熱烈討論，惟也有網民突破盲點，直言「直接喝最好喝」，記者實測味道到底有何分別，即看下文了解詳情！

汽水隱藏飲法？網民教簡單3步達成「最完美的可樂」

近日，有網民以「可樂的不專業正確喝法」為題發佈影片，實測以簡單3步達成「最完美的可樂」！據影片指出，首先要在杯中放入冰塊，然後加入少量水「潤冰」，即將冰粒表面的冰霜融化，再將水倒掉，留下表面變平滑的冰塊，這樣一來就能在倒入汽水時減少氣泡冒出。

隨後，用手指輕彈可樂罐身或瓶身，讓原本附著在內壁的氣泡集中至頂部，再使用「杯壁下流」方法倒入汽水，將杯子傾斜，讓可樂沿著杯壁緩緩流下，最大程度地保留碳酸氣泡。

據稱，經過上述步驟處理的可樂「到喉嚨都還有氣」；相反，若直接倒入普通冰杯，「吞嚥下去的時候，氣泡感比較微弱。」記者實際測試後發現，經處理的可樂，附在杯壁的殘留氣泡確實較少，喝下去時的氣泡感更強烈、更爽口。

網民突破盲點：直接喝最好喝

帖文引起網民熱議，有網民認同表示，「專業快樂水試喝員表示真的有差」、「真的，我驗證，嗆比較好喝。」也有網民解釋原理，指這是調酒常用的經典技法，「Gin Fizz永字八法裡面的一環，冰塊表面結霜會讓接觸液體表面積增加，導致極速融水、可樂水掉，因此調酒冰塊會削除表面結霜。而且杯底直接撞擊氣泡會導致氣泡散失、氣泡跑掉沒氣，因此將液體注入液面並逐步扶正杯子可以最大程度保留氣泡。」

也有網民一針見血地突破盲點：「那直接喝不是更嗆」、「直接用鋁罐喝不就好了」、「直接喝不就好了」、「直接喝不加冰就可以了。」甚至有人開玩笑稱：「喝個幾塊錢的可樂還要那麼麻煩，又不是喝紅酒。」

圖片及資料來源：Instagram、Coca-Cola

文：Y